Стремительный рост доллара. Что ожидать в дальнейшем от курса

Курс доллара с начала введения в Украине карантина заметно подскочил. Уже в среду он достиг отметки 27. Финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу. Об этом пишет "Сегодня".

"На падении курса гривни сейчас очень сильно играют спекулянты, но если Нацбанк "закрутит гайки", то спекуляция остановится, – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Пока НБУ не предпринимает достаточно мер для этого. В частности, специалисты отслеживают продажи партий валюты некоторым комбанкам по заниженному курсу, откуда она конвертируется в наличные и уходит с "наваром" в обменники".

По словам Охрименко, если сейчас НБУ пресечет такие "утечки", то курс будет около 26 гривен за доллар.



А вот руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин уверен, что действия Нацбанка вполне соответствуют сложившейся ситуации на валютном рынке.

"Регулятор не стремится залить рынок валютой, а сбивает панические настроения, продавая ее на межбанке по мере надобности, – отметил Шевчишин. – Ситуация должна проясниться в ближайшие два-три дня. Но уже видно, что наличный рынок стабилизируется, ищет равновесный курс, который, думаю, окажется в коридоре 28-28,5 грн/доллар. Спрос населения на валюту снижается".



Эксперт ожидает, что к концу марта курс опустится еще на гривню – до 27-27,5 грн/доллар. Но ниже ревальвация уже маловероятна, тем более, что в госбюджете заложен среднегодовой курс 27 грн/доллар.



Как сообщали Українські Новини, НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.



Кроме того, экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.