Стремительный рост доллара. Что ожидать в дальнейшем от курса

Курс доллара с начала введения в Украине карантина заметно подскочил. Уже в среду он достиг отметки 27. Финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу. Об этом пишет "Сегодня". "На падении курса гривни сейчас очень сильно играют спекулянты, но если Нацбанк "закрутит гайки", то спекуляция остановится, – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Пока НБУ не предпринимает достаточно мер для этого. В частности, специалисты отслеживают продажи партий валюты некоторым комбанкам по заниженному курсу, откуда она конвертируется в наличные и уходит с "наваром" в обменники". По словам Охрименко, если сейчас НБУ пресечет такие "утечки", то курс будет около 26 гривен за доллар.А вот руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин уверен, что действия Нацбанка вполне соответствуют сложившейся ситуации на валютном рынке. "Регулятор не стремится залить рынок валютой, а сбивает панические настроения, продавая ее на межбанке по мере надобности, – отметил Шевчишин. – Ситуация должна проясниться в ближайшие два-три дня. Но уже видно, что наличный рынок стабилизируется, ищет равновесный курс, который, думаю, окажется в коридоре 28-28,5 грн\/доллар. Спрос населения на валюту снижается".Эксперт ожидает, что к концу марта курс опустится еще на гривню – до 27-27,5 грн\/доллар. Но ниже ревальвация уже маловероятна, тем более, что в госбюджете заложен среднегодовой курс 27 грн\/доллар.Как сообщали Українські Новини, НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом. Кроме того, экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH\/USD на ближайшие недели.