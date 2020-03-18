Приватбанк прекратил продавать наличные доллары

Приватбанк решил перевести валютообмен в онлайн-режим до восстановления международного авиасообщения в то время, как Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 марта, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"С 18 марта Приватбанк будет проводить валютообменные операции для клиентов - физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания", - сообщили в банке.

Также отмечается, что приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантина и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за границы.

Наличную валюту в кассах Приватбанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Банк подчеркивает, что любые операции с наличной гривной, как в кассах банка, так и сети банкоматов, осуществляются в обычном режиме.

Как сообщали Українськi Новини НБУ израсходовал из резервов $1,5 млрд для сдерживания курс гривны.

Тем временем, население купило $300 млн за первую неделю кризиса.