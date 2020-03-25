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25 березня 2020, середа, 05:05 21
Фінанси 2020-03-25T09:00:03+02:00
Українські Новини
Долар почав падати. офіційний курс валют на середу

Долар почав падати. офіційний курс валют на середу

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні
Гривні
Гривні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 березня, на 33,98 коп. до 27,7728 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 березня, на 37,40 коп. до 28,1126 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,7039
1 долар США 27,7728
1 швейцарський франк 28,4645
10 єн 2,5062
10 російських рублів 3,5456
1 євро 30,1057

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара підвищився  в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 23 березня на 8,29 коп. до 28,3716 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 15,31 коп. до 27,5031 UAH/USD.

Тим часом, фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари за нинішнім спекулятивним курсом.

Раніше Приватбанк вирішив перевести валютообмін в онлайн-режим до відновлення міжнародного авіасполучення, а населення купило $300 млн за перший тиждень кризи.

Крім того, Українські Новини писали про те, як купити валюту, не виходячи з дому.

 

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