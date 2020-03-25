Долар почав падати. офіційний курс валют на середу

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 березня, на 33,98 коп. до 27,7728 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 березня, на 37,40 коп. до 28,1126 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,7039 1 долар США 27,7728 1 швейцарський франк 28,4645 10 єн 2,5062 10 російських рублів 3,5456 1 євро 30,1057

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 23 березня на 8,29 коп. до 28,3716 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 15,31 коп. до 27,5031 UAH/USD.

Тим часом, фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари за нинішнім спекулятивним курсом.

Раніше Приватбанк вирішив перевести валютообмін в онлайн-режим до відновлення міжнародного авіасполучення, а населення купило $300 млн за перший тиждень кризи.

Крім того, Українські Новини писали про те, як купити валюту, не виходячи з дому.