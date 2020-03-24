Доллар и евро взлетели. Курс валют 24 марта

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 марта на 8,29 коп. до 28,3716 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,31 коп. до 27,5031 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 29,34 коп. до 29,3656 UAH/EUR, курс продажи повысился на 11,41 коп. до 30,4481 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,5031 28,3716 29,3656 30,4481 3,01 3,63 Максимальный 28,0000 29,4000 29,9000 31,0000 3,35 4,00 Минимальный 26,9500 28,0000 28,4500 30,0500 2,00 3,45

Как сообщали Українські Новини, в то время, как гривна после стремительного падения перешла к росту, в понедельник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 20 марта на 32,10 коп. до 28,3028 UAH/USD, курс покупки понизился на 33,38 коп. до 27,3100 UAH/USD.

Тем временем, финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

В свою очередь НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом. Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 марта, на 37,40 коп. до 28,1126 UAH/USD.