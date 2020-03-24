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24 марта 2020, вторник, 05:30 605
Финансы 2020-03-24T05:30:01+02:00
Українські Новини
Гривна перешагнула психологическую отметку в 28 грн/доллар: курс валют на сегодня

Гривна перешагнула психологическую отметку в 28 грн/доллар: курс валют на сегодня

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара
Гривны
Гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 марта, на 37,40 коп. до 28,1126 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 марта, на 6,39 коп. до 27,7386 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,5980
1 доллар США 28,1126
1 швейцарский франк 28,5726
10 иен 2,5404
10 российских рублей 3,5099
1 евро 30,2463

Как сообщали Українські Новини, в то время, как гривна после стремительного падения перешла к росту, в понедельник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 20 марта на 32,10 коп. до 28,3028 UAH/USD, курс покупки понизился на 33,38 коп. до 27,3100 UAH/USD.

Тем временем, финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу. 

В свою очередь  НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

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