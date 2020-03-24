Гривна перешагнула психологическую отметку в 28 грн/доллар: курс валют на сегодня

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 марта, на 37,40 коп. до 28,1126 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 марта, на 6,39 коп. до 27,7386 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,5980 1 доллар США 28,1126 1 швейцарский франк 28,5726 10 иен 2,5404 10 российских рублей 3,5099 1 евро 30,2463

Как сообщали Українські Новини, в то время, как гривна после стремительного падения перешла к росту, в понедельник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 20 марта на 32,10 коп. до 28,3028 UAH/USD, курс покупки понизился на 33,38 коп. до 27,3100 UAH/USD.

Тем временем, финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

В свою очередь НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.