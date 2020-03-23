НБУ после повышения резко обвалил гривну. Курс на 24 марта

В то время, как доллар упал в обменниках Киева, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24 марта, на 19,03 коп. до 28,1333 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 23 марта, на 14,75 коп. до 27,9430 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанковском валютном рынке подешевела до 28,10-28,15 UAH/USD. Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 44 коп. в пятницу укрепился на 34 коп. до 27,50 UAH/USD.

Тем временем спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 марта на 32,10 коп. до 28,3028 UAH/USD, курс покупки понизился на 33,38 коп. до 27,3100 UAH/USD.

А рубль подскочил в обменниках Киева.