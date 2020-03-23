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23 марта 2020, понедельник, 14:31 136
Экономика 2020-03-23T14:31:21+02:00
Українські Новини
НБУ после повышения резко обвалил гривну. Курс на 24 марта

НБУ после повышения резко обвалил гривну. Курс на 24 марта

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как доллар упал в обменниках Киева, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24 марта, на 19,03 коп. до 28,1333 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 23 марта, на 14,75 коп. до 27,9430 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанковском валютном рынке подешевела до 28,10-28,15 UAH/USD. Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 44 коп. в пятницу укрепился на 34 коп. до 27,50 UAH/USD.

Тем временем спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов. 

Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 марта на 32,10 коп. до 28,3028 UAH/USD, курс покупки понизился на 33,38 коп. до 27,3100 UAH/USD.

А рубль подскочил в обменниках Киева.

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