Как купить валюту, не выходя из дома. Инструкция

В то время, как в Украине закрывают отделения банков на карантин, большинство финансовых учреждений переводят финансовые операцию в онлайн, а НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом, постает вопрос как купить доллары, евро или другую валюту в режиме тотального карантина и дифицита валюты в обменниках.

Подробную инструкцию, как купить валюту в условиях карантина пишет "НВ Бизнес".

В каких банках можно купить валюту онлайн?

Новый закон о валюте дал возможность осуществлять покупку-продажу валюты в интернете на сумму в пределах 150 000 грн в день. Этой услугой сегодня можно воспользоваться в следующих банках: ПриватБанк, Монобанк (Универсал), ОТП Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Правекс Банк, Укрсиббанк, Альфа-Банк Украина, Конкорд, Альтбанк, Укргазбанк, Credit Agricole, Банк Кредит Днепр и других.

С чего начать покупку?

Для покупки валюты онлайн надо выбрать банк, где у вас уже открыт счет, карточный и/или текущий. Если у вас нет счета ни в одном банке, открыть его можно удаленно, но не во всех банках (придется звонить в банк, и уточнять). Далее вам необходимо скачать мобильное приложение банка или же зайти на сайт интернет-банка, после чего пройти там регистрацию.

Открыть гривневую и валютную карту

Для того, чтобы провести валютно-обменную операцию, вам потребуется две карты банка. У большинства банков с развитым интернет-банком — это можно сделать за пару секунд в самом приложении. Одна карта должна быть гривневой, а вторая — в той валюте, на которую вы хотите обменять гривню.

Покупаете необходимую валюту

После этого вам необходимо провести перевод требующейся для вас суммы с гривневой карты на валютную. В итоге, на валютной карте, к примеру, в долларе, вы получите эквивалентную сумму по текущему курсу банка. Валюта останется на вашем счету, снять ее в кассе банка будет можно, как только дефицит наличных долларов и евро будет преодолен. Возможен и обратный обмен на гривню.

В ПриватБанке отметили, что за это не взимаются никакие дополнительные комиссии.

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк решил перевести валютообмен в онлайн-режим до восстановления международного авиасообщения.

Тем временем, население купило $300 млн за первую неделю кризиса.