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24 марта 2020, вторник, 05:40 856
Экономика 2020-03-24T08:00:02+02:00
Українські Новини
Как купить валюту, не выходя из дома. Инструкция

Как купить валюту, не выходя из дома. Инструкция

Ярина Вацяк
НБУ, Курс валют, Банки, Обмен валют, купить валюту онлайн, купить доллары онлайн
Доллары Фото: pixabay
Доллары Фото: pixabay

В то время, как в Украине закрывают отделения банков на карантин, большинство финансовых учреждений переводят финансовые операцию в онлайн, а НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом, постает вопрос как купить доллары, евро или другую валюту в режиме тотального карантина и дифицита валюты в обменниках.

Подробную инструкцию, как купить валюту в условиях карантина пишет "НВ Бизнес".

В каких банках можно купить валюту онлайн?

Новый закон о валюте дал возможность осуществлять покупку-продажу валюты в интернете на сумму в пределах 150 000 грн в день. Этой услугой сегодня можно воспользоваться в следующих банках: ПриватБанк, Монобанк (Универсал), ОТП Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Правекс Банк, Укрсиббанк, Альфа-Банк Украина, Конкорд, Альтбанк, Укргазбанк, Credit Agricole, Банк Кредит Днепр и других.

  1. С чего начать покупку?

Для покупки валюты онлайн надо выбрать банк, где у вас уже открыт счет, карточный и/или текущий. Если у вас нет счета ни в одном банке, открыть его можно удаленно, но не во всех банках (придется звонить в банк, и уточнять). Далее вам необходимо скачать мобильное приложение банка или же зайти на сайт интернет-банка, после чего пройти там регистрацию.

  1. Открыть гривневую и валютную карту

Для того, чтобы провести валютно-обменную операцию, вам потребуется две карты банка. У большинства банков с развитым интернет-банком — это можно сделать за пару секунд в самом приложении. Одна карта должна быть гривневой, а вторая — в той валюте, на которую вы хотите обменять гривню.

  1. Покупаете необходимую валюту

После этого вам необходимо провести перевод требующейся для вас суммы с гривневой карты на валютную. В итоге, на валютной карте, к примеру, в долларе, вы получите эквивалентную сумму по текущему курсу банка. Валюта останется на вашем счету, снять ее в кассе банка будет можно, как только дефицит наличных долларов и евро будет преодолен. Возможен и обратный обмен на гривню.

В ПриватБанке отметили, что за это не взимаются никакие дополнительные комиссии.

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк решил перевести валютообмен в онлайн-режим до восстановления международного авиасообщения.

Тем временем, население купило $300 млн за первую неделю кризиса. 

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