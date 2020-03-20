В четырех областях Украины объявили чрезвычайную ситуацию. Чем она отличается от чрезвычайного положения

С сегодняшнего дня режим чрезвычайной ситуации действует на территории Днепропетровской области. Вчера такие же меры приняли для Киевской, Житомирской и Черновицкой областей. Режим ЧС для города Киева могут ввести минуты на минуту. Тем временем, президент Украины не исключает, что если коронавирусная инфекция будет распространяться дальше и зараженных людей станет больше, то меры ужесточат и введут чрезвычайное положение. Українські Новини рассказывают, чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения.

Что такое чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение — описано в "Кодексе гражданской защиты населения".

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей на объектах или территориях, вызванное аварией, катастрофой, эпидемией, стихийным бедствием, эпизоотией, эпифитотией, большим пожаром, применением средств поражения, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, а также большому заражению людей и животных.

Введение режима чрезвычайной ситуации не предполагает ограничение прав и свобод граждан. Оно имеет значение для органов государственной власти, которые должны оповещать, локализировать проблему, помогать пострадавшим и при необходимости эвакуировать людей.

Чрезвычайное положение (ЧП) — исключительная ситуация, когда под угрозой находится "жизнь нации". Чрезвычайное положение должно быть официально провозглашено государством. Опасность для "жизни нации" может оказывать иностранная военная оккупация, социальные беспорядки, такие как бунты или другие виды внутренних разногласий, серьезно угрожающие правопорядками в стране.

Самое важное, что несет за собой простому украинцу введение режима ЧП — это возможные ограничения конституционных прав и свобод человека.

Во время ЧП нельзя распускать Верховную Раду, суды (в том числе Конституционный) и прокуратура должны продолжить свою работу. Во время чрезвычайного положения вводится комендантский час государство может ограничивать движение транспорта, досматривать автомобили. В этот период запрещаются митинги и забастовки, на улицах могут проверять документы, ограничивается работа СМИ.

Чрезвычайное положение вводят, если:

возникли особо тяжелые чрезвычайные ситуации техногенного или природного характера (например, пандемии), которые создают угрозу жизни и здоровью большому количеству людей;

осуществлены массовые теракты, из-за которых погибли люди и были разрушены объекты жизнеобеспечения;

возникли массовые беспорядки, сопровождающихся насилием над гражданами;

осуществились попытки захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем насилия;

соседняя страна-агрессор массово перешла государственную границу;

есть необходимость восстановления конституционного правопорядка и деятельности органов государственной власти.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на сегодня в мире число зараженных коронавирусом превысило 234 тыс. человек.

В течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Тем временем, на въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина.

В Италии чрезвычайную ситуацию объявили в конце января.

Чехия ввела чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в марте.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не видит необходимости на данный момент вводить комендантский час из-за карантина для предотвращения распространения коронавируса.

При этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко допустил отмену маршрутов общественного траспорта в случае увеличения количества заболеваний коронавирусом в Киеве.