Комендантский час в Украине пока вводить не собираются, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков не видит необходимости на данный момент вводить комендантский час из-за карантина для предотвращения распространения коронавируса, о котором сегодня уже заявил советник министра МВД. Об этом он сказал Українським Новинам. "Не сейчас... Надеюсь, развитие вируса не будет таким", - сказал министр, отвечая на вопрос, какая вероятность введения комендантского часа в Украине. Другой информации министр не предоставил. Ранее советник Авакова Иван Варченко заявил, что в Украине уже необходимо вводить комендантский час и ряд других мер ограничительного характера для предотвращения распространения коронавируса. Как сообщали Українські Новини, в мире число зараженных коронавирусом превысило 234 тыс. человек. В течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. Тем временем, на въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина. Кличко допускает, что в Киеве на время карантина отменят автобусы, трамваи и маршрутки.