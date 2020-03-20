Комендантский час в Украине пока вводить не собираются, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков не видит необходимости на данный момент вводить комендантский час из-за карантина для предотвращения распространения коронавируса, о котором сегодня уже заявил советник министра МВД.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Не сейчас... Надеюсь, развитие вируса не будет таким", - сказал министр, отвечая на вопрос, какая вероятность введения комендантского часа в Украине.

Другой информации министр не предоставил.

Ранее советник Авакова Иван Варченко заявил, что в Украине уже необходимо вводить комендантский час и ряд других мер ограничительного характера для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в мире число зараженных коронавирусом превысило 234 тыс. человек.

В течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Тем временем, на въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина.

Кличко допускает, что в Киеве на время карантина отменят автобусы, трамваи и маршрутки.