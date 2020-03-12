Чехия ввела чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

После того, как ВОЗ объявило пандемию, Чехия объявила чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса Covid-19 в стране.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в Чехии в соцсети Facebook.

Сообщается, что чрезвычайное положение начинает действовать с 14:00 12 марта и продлится 30 календарных дней.

Что это значит:

С 6:00 утра 13 марта чешские власти запретили проведение любых культурных, спортивных, религиозных и других акций, а также выставок, ярмарок, презентаций и др., участие в которых принимает более 30 человек. Исключение составляют только похороны, собрание членов правления и тому подобное.

С 6:00 утра 13 марта для посетителей будут закрыты библиотеки, учреждения, предоставляющие косметологические услуги, а также спортивные залы, спортивные секции, бассейны и тому подобное.

Заведения общественного питания будет закрыт в ночное время с 20:00 вечера до 6:00 утра.

Будет запрещен въезд в Чешскую Республику иностранцам из кризисных стран, если они не имеют долгосрочной визы или вида на жительство в Чехии. Это Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Австрия, Германия, Швейцария, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Дания, Франция.

Гражданам Чешской Республики и иностранцам с видом на жительство в Чехии будет запрещено выезжать в указанные страны.

Сегодня в полночь Чехия начнет контролировать границы с Германией и Австрией. Граница с этими странами можно будет пересечь только на определенных пунктах пересечения границы.

Также отмечается, что в течение чрезвычайного положения наземным транспортом разрешено перевозить на территорию.

Как сообщали Українські Новини, в Украине объявили карантин из-за коронавируса.

Тем временем, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) намерена отменить около 2 тыс. рейсов весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.