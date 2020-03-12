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12 марта 2020, четверг, 18:07 143
Европа 2020-03-12T18:12:53+02:00
Українські Новини
Чехия ввела чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

Чехия ввела чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

Ярина Вацяк
Чехия, Чрезвычайное положение, Коронавирус, Коронавирус в мире, Коронавирус в Чехии
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

После того, как ВОЗ объявило пандемию, Чехия объявила чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса Covid-19 в стране. 

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в Чехии в соцсети Facebook.

Сообщается, что чрезвычайное положение начинает действовать с 14:00 12 марта и продлится 30 календарных дней.

Что это значит:

  • С 6:00 утра 13 марта чешские власти запретили проведение любых культурных, спортивных, религиозных и других акций, а также выставок, ярмарок, презентаций и др., участие в которых принимает более 30 человек. Исключение составляют только похороны, собрание членов правления и тому подобное.
  • С 6:00 утра 13 марта для посетителей будут закрыты библиотеки, учреждения, предоставляющие косметологические услуги, а также спортивные залы, спортивные секции, бассейны и тому подобное.
  • Заведения общественного питания будет закрыт в ночное время с 20:00 вечера до 6:00 утра.
  • Будет запрещен въезд в Чешскую Республику иностранцам из кризисных стран, если они не имеют долгосрочной визы или вида на жительство в Чехии. Это Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Австрия, Германия, Швейцария, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Дания, Франция.
  • Гражданам Чешской Республики и иностранцам с видом на жительство в Чехии будет запрещено выезжать в указанные страны.
  • Сегодня в полночь Чехия начнет контролировать границы с Германией и Австрией. Граница с этими странами можно будет пересечь только на определенных пунктах пересечения границы.

Также отмечается, что в течение чрезвычайного положения наземным транспортом разрешено перевозить на территорию.

Как сообщали Українські Новини, в Украине объявили карантин из-за коронавируса.

Тем временем, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) намерена отменить около 2 тыс. рейсов весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

 

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