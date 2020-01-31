В Италии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

В то время как ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса, правительство Италии объявило шестимесячную чрезвычайную ситуацию из-за рисков для здоровья, связанными с новым коронавирусом из Уханя (Китай).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

"В свете международной декларации ВОЗ о чрезвычайной ситуации мы активизировали нормативный инструментарий, предусмотренный в нашей стране в этих случаях, как это уже произошло в 2003 году в связи с распространением атипичной пневмонии. Принятые нами меры носят предупредительный характер и ставят Италию на самый высокий уровень международной предосторожности", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Также правительство решило выделить на здравоохранение дополнительные 5 млн евро.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в Италии обнаружили первые два случая заражения коронавирусом нового типа.

"Два подтвержденных случая - это два китайских туриста, которые приехали в нашу страну. Первые два подтвержденных случая коронавируса", - сказал он.



Как сообщали Українські Новини, в России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом.



Также во Франции уже пять человек заразились коронавирусом.