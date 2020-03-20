Вчера в МОЗ поступило 56 подозрений на коронавирус

В течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, которой заразились уже 26 украинцев.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на канале в Telegram, посвященном коронавирусу, передают Українськi Новини.

"В течение 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на Covid-19", - сказано в нем.

По состоянию на утро 20 марта 15 случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Черновицкой области (1 летальный), 3 случая - в Киеве, по 2 случая - в Житомирской (1 летальный), Киевской и Днепропетровской областях, по 1 случаю - в Донецкой и Ивано-Франковской (летальный) областях.

Всего в Украине зафиксированы 26 случаев заболевания, 10 из которых обнаружены 19 марта, 3 человека умерли.

С начала года в Центр общественного здоровья поступило 316 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

В мире зарегистрированы 244 523 случая заболевания Covid-19, из которых 163 324 случая - за границами Китая.

При этом 86 031 человек вылечились, 10 030 человек умерли.

Как сообщали Українськi Новини, коронавирусом заразились больше 234 тыс. человек, почти 10 тыс. погибших.

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