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20 марта 2020, пятница, 10:50 944
Медицина 2020-03-20T10:50:41+02:00
Українські Новини
Вчера в МОЗ поступило 56 подозрений на коронавирус

Вчера в МОЗ поступило 56 подозрений на коронавирус

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

В течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, которой заразились уже 26 украинцев.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на канале в Telegram, посвященном коронавирусу, передают Українськi Новини.

"В течение 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на Covid-19", - сказано в нем.

По состоянию на утро 20 марта 15 случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Черновицкой области (1 летальный), 3 случая - в Киеве, по 2 случая - в Житомирской (1 летальный), Киевской и Днепропетровской областях, по 1 случаю - в Донецкой и Ивано-Франковской (летальный) областях.

Всего в Украине зафиксированы 26 случаев заболевания, 10 из которых обнаружены 19 марта, 3 человека умерли.

С начала года в Центр общественного здоровья поступило 316 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

В мире зарегистрированы 244 523 случая заболевания Covid-19, из которых 163 324 случая - за границами Китая.

При этом 86 031 человек вылечились, 10 030 человек умерли.

Как сообщали Українськi Новини, коронавирусом заразились больше 234 тыс. человек, почти 10 тыс. погибших.

Ранее мы писали, как правильно дезинфицировать помещения при пандемии коронавируса.

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