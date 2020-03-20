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20 марта 2020, пятница, 08:41 270 Карта
Общество 2020-03-20T08:54:14+02:00
Українські Новини
Коронавирусом заразились больше 234 тыс. человек, почти 10 тыс. погибших. Данные на 20 марта

Коронавирусом заразились больше 234 тыс. человек, почти 10 тыс. погибших. Данные на 20 марта

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Европе, коронавирус в Италии
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

В то время, как в Украине уже 26 случаев заражения коронавирусом, в мире им заразились больше 234 030 человек. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, согласно данным, количество зараженных коронавирусом уже перевалило за 24 тысячи человек (234 030 случаев) по всему миру, из них 15 253 за сутки. Погибли 9 841 человек (за сутки 1 031).

В Италии коронавирус продолжает распространяться с большой скоростью, количество зараженных здесь составляет 41 035 человек (5 322 случая за последние сутки), погибли 3 248 человек.

На третьем месте по распространению коронавируса в мире находится Иран, где заболели уже 18 407 человек, погибли 1 284. В Испании количество зараженных не намного меньше, чем в Иране, и составляет 17 147 случаев, 767 погибших.

Германия "закрывает" пятерку стран с наибольшим количеством заражений коронавирусом, здесь 10 999 случаев и 24 погибших.

В Украине за сути зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество увеличилось до 26, погибли всего 3 человека.

Чтобы защитить себя:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, коронавирус может "жить" на разных поверхностях до 5 дней.

Также мы писали, как правильно дезинфицировать помещения при пандемии коронавируса.

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