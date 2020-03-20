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20 марта 2020, пятница, 09:40 1236
Силовые структуры 2020-03-20T10:01:06+02:00
Українські Новини
На въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина

На въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина

Анна Рудык
Карантин, коронавирус в Украине, карантин в Киеве, карантин в Украине
Блок-посты на въезде в Киев. Фото: Нацгвардия
Блок-посты на въезде в Киев. Фото: Нацгвардия

На въездах в Киев действуют восемь стационарных постов для недопущения распространения коронавируса, которым в Украине заразились уже 26 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

Так, сообщается, что в состав стационарных постов входят представители полиции и военнослужащие Нацгвардии.

"Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов. Основная цель мероприятий - разъяснительная. Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, предупреждают о наличии ответственности за несоблюдение требований. Это превентивные меры, проводимые особенно с теми субъектами, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

Всего в сутки для выполнения задач на постах привлекаются 80 гвардейцев. Военнослужащие и полицейские обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. Водители и пассажиры относятся с пониманием к неудобствам. Грубых нарушений, по словам правоохранителей, 19 марта не было. 

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом заразились больше 234 тыс. человек, почти 10 тыс. погибших.

Также мы писали, как правильно дезинфицировать помещения при пандемии коронавируса.

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