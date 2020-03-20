На въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина

На въездах в Киев действуют восемь стационарных постов для недопущения распространения коронавируса, которым в Украине заразились уже 26 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

Так, сообщается, что в состав стационарных постов входят представители полиции и военнослужащие Нацгвардии.

"Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов. Основная цель мероприятий - разъяснительная. Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, предупреждают о наличии ответственности за несоблюдение требований. Это превентивные меры, проводимые особенно с теми субъектами, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

Всего в сутки для выполнения задач на постах привлекаются 80 гвардейцев. Военнослужащие и полицейские обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. Водители и пассажиры относятся с пониманием к неудобствам. Грубых нарушений, по словам правоохранителей, 19 марта не было.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом заразились больше 234 тыс. человек, почти 10 тыс. погибших.

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