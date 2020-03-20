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  • Кличко допускает, что в Киеве на время карантина отменят автобусы, трамваи и маршрутки
20 марта 2020, пятница, 13:54 411
Политика 2020-03-20T14:08:58+02:00
Українські Новини
Кличко допускает, что в Киеве на время карантина отменят автобусы, трамваи и маршрутки

Кличко допускает, что в Киеве на время карантина отменят автобусы, трамваи и маршрутки

Кира Молчанова
Виталий Кличко, КГГА, Карантин, Общественный транспорт, карантин в Киеве
Маршрутка. Фото: Українське фото
Маршрутка. Фото: Українське фото

В то время, как Владимир Зеленский призвал местные власти увеличить количество общественного транспорта, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко допустил отмену маршрутов вообще в случае увеличения количества заболеваний коронавирусом в Киеве.

 Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", передают Українськi Новини.

"Если количество заболевших в Киеве будет увеличиваться, мы не исключаем, что можем ограничить вообще перемещение транспортом по нашему городу. Будут работать только "развозки" для тех людей, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города. Это коммунальные предприятия, врачи, пожарные, работники департамента чрезвычайных ситуаций", — сказал Кличко.

Он также допускает введение чрезвычайного положения в Украине в ближайшие дни в случае дальнейшего распространения коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, Киев выделил 260 млн гривен из резервного фонда на борьбу с коронавирусом.

В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 3 из них в Киеве.

На время карантина президент распорядился, чтобы городские перевозки должны осуществляться до 10 лиц в такси и маршрутных такси, до 20 — в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

На фоне этого полицейские в Киеве не давали людям сесть в транспорт.


В Нацполиции сообщили, что контролируют общественный транспорт только на конечных остановках. 

Тем временем полицейские составили 405 административных протоколов и открыли 6 уголовных производств за нарушение правил карантина.

 

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