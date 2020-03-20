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20 марта 2020, пятница, 11:04 5888
Общество 2020-03-20T13:44:06+02:00
Українські Новини
В Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса

В Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса

Ярина Вацяк
Комендантский час, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Советник министра внутренних дел Иван Варченко прогнозирует введение комендантского часа для противодействия распространению коронавируса в то время, как в Украине лабораторно подтвердили 26 случаев коронавируса COVID-19, из них 3 летальных. 

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Будет устанавливаться комендантский час" - написал он.

Варченко прогнозирует введение чрезвычайного положения по всей территории Украины в ближайшее время для противодействия распространению коронавируса.

По его словам, работать будет только критически необходимый для жизнеобеспечения страны бизнес, а также будет установлен особенный порядок распределения продуктов питания, проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование.

Варченко заявляет, что будет ограничена свобода передвижения, въезда и выезда в отдельные населенные пункты и территории, люди не будут ездить на роботу в офисы, компании и предприятия, которые не являются критически необходимыми.

По его словам, ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения, в крайнем случае - граждане, чтобы добраться до аптеки или продуктового магазина.

Он заявляет, что будут введены жесткие ограничения на перемещение граждан и штрафы за нарушение этого ограничения.

По словам Варченко, органы государственной власти и местного самоуправления, социально ответственный бизнес, волонтеры организуют обеспечение каждого адреса, где живет пенсионер или социально незащищенные граждане, пакетом жизненно необходимой продукции, таких как медикаменты, а процесс покупок в аптеке и в маленьких продуктовых магазинах будет происходить на улице согласно очереди: провизоры или продавцы будут производить расчет и выносить приобретенное гражданам.

Объемы розничных наличных расчетов будут радикально уменьшены в пользу банковских карт.

По его словам, врачи будут ездить на вызовы в полном противоэпидемическом оснащении, а на улице будут работать бригады медиков и других служб, которые будут проверять температуру граждан, которые передвигаются, садятся в общественный транспорт или заходят в магазин или аптеку.

Варченко считает, что все эти меры - это перечень эффективных государственных мер и социально ответственного поведения граждан, которые позволят преодолеть коронавирусную угрозу.

На данный момент соответствующий пост отсутствует на его странице.

Сам Варченко отрицает, что удалил свой пост, об этом он сказал Українським Новинам. "Я его не удалял его (пост), это скорее сам Facebook", - сказал он.

При этом советник министра заявил, что по-прежнему придерживается своей позиции, которую описал ранее. "Все эти идеи взяты из опыта цивилизованных стан мира и частично Китая. Это те идеи, которые используются уже в Украине", - сказал он.

Варченко отметил, что его пост не является официальной позицией МВД, а частным мнением. А также подчеркнул, что любые подобные меры, которые он описал в посте, принимаются согласно закону.

Он добавил, что украинцам нужно время для понимания всего этого.

Пост Ивана Варченко в FacebookПост Ивана Варченко в Facebook

Пост Ивана Варченко в FacebookПост Ивана Варченко в Facebook

Как сообщали Українські Новини, в мире число зараженных коронавирусом превысило 234 тыс. человек.

В течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Тем временем, на въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина.

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