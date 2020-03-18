В Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса

Отмечается, что испытание первой вакцины начнется на этой неделе на животных.

При удовлетворительных результатах первых испытаний вакцину могут начать тестировать на людях осенью.

Как сообщали Українські Новини, в США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от коронавируса.

Кроме того, в Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса.

Также Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе.

Ранее мы писали о наиболее распространенных симптомамах COVID-19 и что делать в случает обнаружения их у себя, а также, что нужно знать родителям о COVID-19.

Тем временем, по данным на 18 марта коронавирусом за сутки заразились более 12 тыс. человек.