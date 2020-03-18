подписаться на рассылку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса
18 марта 2020, среда, 08:33 248
Мир 2020-03-18T08:33:11+02:00
Українські Новини
В Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса

В Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса

Елизавета Кесельман
Италия, вакцина от коронавируса, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Италии
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

Среди всех стран, которые попали под пандемию коронавируса, после Китая Италия стала самой уязвимой. По данным на 17 марта, число зараженных пневмонией в государстве достигло 27 980 случаев, из которых скончались 7 121 человек. Власти сообщили, что готовятся к испытанию первой вакцины от коронавируса. Об этом передает ANSA.

Отмечается, что испытание первой вакцины начнется на этой неделе на животных.

При удовлетворительных результатах первых испытаний вакцину могут начать тестировать на людях осенью.

Как сообщали Українські Новини, в США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от коронавируса.

Кроме того, в Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса.

Также Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе.

Ранее мы писали о наиболее распространенных симптомамах COVID-19 и что делать в случает обнаружения их у себя, а также, что нужно знать родителям о COVID-19.

Тем временем, по данным на 18 марта коронавирусом за сутки заразились более 12 тыс. человек.

 

Больше новостей о: Италия вакцина от коронавируса Борьба с коронавирусом коронавирус в Италии

В Украине уже 14 случаев заражения коронавирусом, два летальных
МИД сформировал список хабов откуда украинцы смогут бесплатно добраться в Украину
Новости
Врач. Фото: pixabay.com
Смерть 33-летней пациентки в Черновицкой области не связана с коронавирусом, - врачи 08:59
В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса 08:59
В Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса 08:33
На время карантина в Киеве маршруты метро продублируют наземным транспортом: полный список 08:23
Сегодня 6-я годовщина незаконной аннексии Крыма Россией 08:08
больше новостей
Все о коронавирусе: что происходит с организмом, почему больные умирают и как его лечить 05:30 Инфографика
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:41
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон 08:53
Коронавирус. Фото: Информатор
В Украине уже 14 случаев заражения коронавирусом, два летальных 20:47
больше новостей
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон 08:53
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
больше новостей
Разумков подписал закон о борьбе с распространением коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok