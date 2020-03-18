В Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса

Среди всех стран, которые попали под пандемию коронавируса, после Китая Италия стала самой уязвимой. По данным на 17 марта, число зараженных пневмонией в государстве достигло 27 980 случаев, из которых скончались 7 121 человек. Власти сообщили, что готовятся к испытанию первой вакцины от коронавируса. Об этом передает ANSA. Отмечается, что испытание первой вакцины начнется на этой неделе на животных. При удовлетворительных результатах первых испытаний вакцину могут начать тестировать на людях осенью. Как сообщали Українські Новини, в США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от коронавируса. Кроме того, в Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса. Также Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе. Ранее мы писали о наиболее распространенных симптомамах COVID-19 и что делать в случает обнаружения их у себя, а также, что нужно знать родителям о COVID-19. Тем временем, по данным на 18 марта коронавирусом за сутки заразились более 12 тыс. человек.