ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявили коронавирус COVID19 пандемией в то время, как в Украине объявили карантин.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ в микроблоге Twitter.

Сообщение ВОЗ

"Мы сделали вывод, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал на гендиректор организации Тедрос Адхан Гебрейесус.

Он отметил, что ВОЗ круглосуточно оценивает вспышку вируса. В организации обеспокоены как случаями распространения вируса и серьезности этого, так и уровнем бездействия в странах.

"Мы каждый день призываем страны принять срочные и агрессивные меры. Мы громко и четко дали сигнал тревоги", - отметили в ВОЗ.

Также в организации призвали страны найти баланс между защитой здоровья людей, минимизацией экономических и социальных потрясений и соблюдением прав человека.

ВОЗ призвала все страны:

активировать и расширить механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации;

объяснять людьми о рисках и как они могут защитить себя;

найти, изолировать, проверить и обработать каждый возможный случай #COVID19 и проследить каждый контакт.

Отметим, пандемиия — это необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный, характер, поражающую значительную часть всего населения.

Как сообщали Українськi Новини, в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус.

В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса.