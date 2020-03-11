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11 марта 2020, среда, 19:08 453
Медицина 2020-03-11T19:38:59+02:00
Українські Новини
ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса

ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса

Ярина Вацяк
ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в мире
ВОЗ
ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявили коронавирус COVID19 пандемией в то время, как в Украине объявили карантин.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ в микроблоге Twitter.

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"Мы сделали вывод, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал на гендиректор организации Тедрос Адхан Гебрейесус.

Он отметил, что ВОЗ круглосуточно оценивает вспышку вируса. В организации обеспокоены как случаями распространения вируса и серьезности этого, так и уровнем бездействия в странах.

"Мы каждый день призываем страны принять срочные и агрессивные меры. Мы громко и четко дали сигнал тревоги", - отметили в ВОЗ.

Также в организации призвали страны найти баланс между защитой здоровья людей, минимизацией экономических и социальных потрясений и соблюдением прав человека.

ВОЗ призвала все страны:

  • активировать и расширить механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации;
  • объяснять людьми о рисках и как они могут защитить себя;
  • найти, изолировать, проверить и обработать каждый возможный случай #COVID19 и проследить каждый контакт.

Отметим, пандемиия — это необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный, характер, поражающую значительную часть всего населения.

Как сообщали Українськi Новини, в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус.

В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса.

 

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