В Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса

В Германии, в компании CureVac, которая входит в число разработчиков вакцин, финансируемых Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), заявили, что смогут массово производить низкие дозы вакцины от коронавируса, если они окажутся рабочими во время тестирования. Об этом сообщает Reuters.

Компания сейчас работает над тем, чтобы использовать свою технологию вакцины с низкими дозами для применения против коронавируса.

Эксперты CureVac надеются подготовить экспериментальную вакцину к июню или июлю, чтобы затем получить разрешение от регулирующих органов на проведение испытаний на людях.

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По состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано 145 369 случаев заражения. Завершили лечение от коронавируса 71 689 человек. В то же время умерли с начала распространения вируса 5429 человек.

Тем временем, Европа стала эпицентром пандемии коронавируса