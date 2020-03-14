подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • В Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса
14 марта 2020, суббота, 22:15 714
Европа 2020-03-14T22:19:08+02:00
Українські Новини
В Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса

В Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса

Ольга Фандорина
Коронавирус, вакцина от коронавируса, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

В Германии, в компании CureVac, которая входит в число разработчиков вакцин, финансируемых Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), заявили, что смогут массово производить низкие дозы вакцины от коронавируса, если они окажутся рабочими во время тестирования. Об этом сообщает Reuters.

Компания сейчас работает над тем, чтобы использовать свою технологию вакцины с низкими дозами для применения против коронавируса.

Эксперты CureVac надеются подготовить экспериментальную вакцину к июню или июлю, чтобы затем получить разрешение от регулирующих органов на проведение испытаний на людях.

Ранее Українські Новини писали о том, действует ли коронавирус на детей и передается ли от беременных к детям. Что нужно знать родителям о COVID-19.

По состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано 145 369 случаев заражения. Завершили лечение от коронавируса 71 689 человек. В то же время умерли с начала распространения вируса 5429 человек.

Тем временем, Европа стала эпицентром пандемии коронавируса

Больше новостей о: Коронавирус вакцина от коронавируса Коронавирус в мире Пандемия коронавируса

Для украинцев за границей запустили систему "ДРУГ" и смс-ки с алгоритмом действий
Кабмин пока не намерен вводить ограничения передвижения по Украине, - Криклий
Новости
Рекомендации украинцам, выезжающим за границу: полный список от МИД Украины 22:55
Полный список закрытых пунктов перехода границы 22:50
В Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса 22:15
Контрабанду 50 тыс. респираторных масок задержали на границе с Польшей 21:50
Украинцы не будут проходить обсервацию по возвращению из Европы 21:31
больше новостей
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:02
За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта 08:22 Инфографика
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких 10:32
Украина закрывает границы: что это означает 17:32
больше новостей
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
Глава МАУ обвинил во лжи Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан-Киев" 18:15
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Марш добровольцев. Фото: Информатор
В центре Киева митингуют добровольцы: прямая трансляция 12:53 Дополнено
МИД заявляет, что будет праздновать День победы, несмотря на заявление Пристайко об обратном 07:01 Документ
больше новостей
17 марта Украина закроет границы. Как украинцам вернуться из-за границы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok