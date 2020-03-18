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  • В Італії готуються тестувати першу вакцину від коронавірусу
18 березня 2020, середа, 08:33 8
Світ 2020-03-18T09:15:01+02:00
Українські Новини
В Італії готуються тестувати першу вакцину від коронавірусу

В Італії готуються тестувати першу вакцину від коронавірусу

Елизавета Кесельман
Коронавірус, коронавірус в Італії, Вакцина від коронавірусу
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

Серед всіх країн, які потрапили під пандемію коронавірусу, після Китаю Італія стала найбільш вразливою. За даними на 17 березня, кількість заражених пневмонією в державі досягла 27 980 випадків, з яких померли 7 121 людина. Влада повідомила, що готується до випробування першої вакцини від коронавірусу. Про це передає ANSA.

Наголошується, що випробування першої вакцини розпочнеться цього тижня на тваринах.

При задовільних результатах перших випробувань вакцину можуть почати тестувати на людях восени.

Як повідомляли "Українські Новини", у США 45 добровольців візьмуть участь у тестуванні пробної вакцини від коронавірусу.

Крім того, у Німеччині оголосили, що зможуть масово виробляти вакцину від коронавірусу.

Також МОЗ Франції назвав препарати, які категорично не можна пити при коронавірусі.

Раніше ми писали про найбільш поширені симптомами COVID-19 та що робити у випадку виявлення їх у себе, а також, що потрібно знати батькам про COVID-19.

Тим часом, за даними на 18 березня коронавірусом за добу заразилися понад 12 тис. чоловік.

 

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