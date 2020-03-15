Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе

В то время как в Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в случае заражения коронавирусом Covid-19, нельзя принимать ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства. Об этом чиновник сообщил в Twitter. Он также добавил, что эти препараты могут лишь усугубить болезнь и вызвать осложнения. "COVID-19: прием противовоспалительных (ибупрофен, кортизон) может стать фактором, обостряющим инфекцию. Если у вас жар, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты, или у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом", - говорится в сообщении. Минздрав Франции Употребление данных лекарств вызывает осложнение протекания болезни даже у молодых людей. Ранее Українські Новини писали о наиболее распространенных симптомамах COVID-19 и что делать в случает обнаружения их у себя, а также, что нужно знать родителям о COVID-19. Тем временем в 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус.