Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе

В то время как в Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса , м

Об этом чиновник сообщил в Twitter.

Он также добавил, что эти препараты могут лишь усугубить болезнь и вызвать осложнения.

"COVID-19: прием противовоспалительных (ибупрофен, кортизон) может стать фактором, обостряющим инфекцию. Если у вас жар, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты, или у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом", - говорится в сообщении.

Минздрав Франции

Употребление данных лекарств вызывает осложнение протекания болезни даже у молодых людей.

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