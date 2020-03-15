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15 марта 2020, воскресенье, 16:44 2591
Медицина 2020-03-15T16:44:11+02:00
Українські Новини
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе

Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе

Таня Войтюк
Лекарства, Минздрав, Коронавирус, Медпрепараты, вакцина от коронавируса, Борьба с коронавирусом, лекарство от коронавируса
Лекарства. Фото: pixabay
Лекарства. Фото: pixabay

В то время как в Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в случае заражения коронавирусом Covid-19, нельзя принимать ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства.

Об этом чиновник сообщил в Twitter.

Он также добавил, что эти препараты могут лишь усугубить болезнь и вызвать осложнения.

"COVID-19: прием противовоспалительных (ибупрофен, кортизон) может стать фактором, обостряющим инфекцию. Если у вас жар, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты, или у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом", - говорится в сообщении.

Минздрав ФранцииМинздрав Франции

Употребление данных лекарств вызывает осложнение протекания болезни даже у молодых людей.

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