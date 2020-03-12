Что делать, если заподозрили у себя коронавирус

В начале марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса. По состоянию на 12 марта в стране подтвердили еще два случая заболевания. Наиболее распространенными симптомами COVID-19 является лихорадка, сухой кашель и чувство усталости, пишет УП со ссылкой на ВОЗ. Симптомы коронавируса лихорадка (повышение температуры тела выше 37 ° C один из признаков лихорадки) фиксировали в 87,9% случаев; сухой кашель - 67,7% усталость - 38,1% влажный кашель - 33,4% затрудненное дыхание - 18,6% боль в горле - 13,9% головная боль - 13,6% боль в мышцах - 14,8% озноб - 11,4% тошнота и рвота - 5% заложенность носа - 4,8% диарея - 3,7% кровохарканье - 0,9% покраснение и воспаление глаз - 0,8% Что делать, если появились симптомы, похожие на коронавирус Министерство здравоохранения советует сначала обращаться к своему семейному врачу. Это не обязательно должен быть личный визит, вы можете ему позвонить или написать сообщение в мессенджере. Если у вас нет семейного врача, то следует обращаться на "горячую линию" НСЗУ, где вас направят и посоветуют, что делать. Звоните по телефону 1677. Ранее Українські Новини писали, действует ли коронавирус на детей и передается ли от беременных к детям. Тем временем украинцы покупают в два раза больше продуктов и в полтора раза - лекарств.