Что делать, если заподозрили у себя коронавирус

Симптомы коронавируса

лихорадка (повышение температуры тела выше 37 ° C один из признаков лихорадки) фиксировали в 87,9% случаев;

сухой кашель - 67,7%

усталость - 38,1%

влажный кашель - 33,4%

затрудненное дыхание - 18,6%

боль в горле - 13,9%

головная боль - 13,6%

боль в мышцах - 14,8%

озноб - 11,4%

тошнота и рвота - 5%

заложенность носа - 4,8%

диарея - 3,7%

кровохарканье - 0,9%

покраснение и воспаление глаз - 0,8%

Что делать, если появились симптомы, похожие на коронавирус

Министерство здравоохранения советует сначала обращаться к своему семейному врачу.

Это не обязательно должен быть личный визит, вы можете ему позвонить или написать сообщение в мессенджере.

Если у вас нет семейного врача, то следует обращаться на "горячую линию" НСЗУ, где вас направят и посоветуют, что делать.

Звоните по телефону 1677.

Ранее Українські Новини писали, действует ли коронавирус на детей и передается ли от беременных к детям.

Тем временем украинцы покупают в два раза больше продуктов и в полтора раза - лекарств.