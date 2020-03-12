подписаться на рассылку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 марта 2020, четверг, 21:48 344
Общество 2020-03-12T22:25:28+02:00
Українські Новини
Что делать, если заподозрили у себя коронавирус

Что делать, если заподозрили у себя коронавирус

Валерия Драгомирова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Симптомы коронавируса, План действий
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В начале марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса. По состоянию на 12 марта в стране подтвердили еще два случая заболевания. Наиболее распространенными симптомами COVID-19 является лихорадка, сухой кашель и чувство усталости, пишет УП со ссылкой на ВОЗ.

Симптомы коронавируса

  • лихорадка (повышение температуры тела выше 37 ° C один из признаков лихорадки) фиксировали в 87,9% случаев;
  • сухой кашель - 67,7%
  • усталость - 38,1%
  • влажный кашель - 33,4%
  • затрудненное дыхание - 18,6%
  • боль в горле - 13,9%
  • головная боль - 13,6%
  • боль в мышцах - 14,8%
  • озноб - 11,4%
  • тошнота и рвота - 5%
  • заложенность носа - 4,8%
  • диарея - 3,7%
  • кровохарканье - 0,9%
  • покраснение и воспаление глаз - 0,8%

Что делать, если появились симптомы, похожие на коронавирус

Министерство здравоохранения советует сначала обращаться к своему семейному врачу.

Это не обязательно должен быть личный визит, вы можете ему позвонить или написать сообщение в мессенджере.

Если у вас нет семейного врача, то следует обращаться на "горячую линию" НСЗУ, где вас направят и посоветуют, что делать.

Звоните по телефону 1677.

Ранее Українські Новини писали, действует ли коронавирус на детей и передается ли от беременных к детям. 

Тем временем украинцы покупают в два раза больше продуктов и в полтора раза - лекарств. 

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Симптомы коронавируса План действий

В Украине подтвердили два новых случая коронавируса
Украина пока не закрыла пункты пропуска на границе из-за коронавируса
Новости
Разумков ограничил посещение Верховной Рады до 3 апреля 22:15
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
В Минздраве рассказали о состоянии украинца, у которого сегодня обнаружили коронавирус 22:02
Что делать, если заподозрили у себя коронавирус 21:48
Крупнейший оптовый рынок Европы не намерен приостанавливать работу в Одессе из-за коронавируса 21:39
Детский фестиваль "Книгомания" во Львове перенесли, а "Книжный арсенал" готовы перенести 21:23
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Платежки за коммуналку пересчитают
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят 05:00
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
КПП. Фото: mvs.gov.ua
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов 13:58
больше новостей
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения 15:29
больше новостей
Радикалы напали на Сивохо во время презентации платформы примирения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok