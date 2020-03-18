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18 марта 2020, среда, 08:00 1929 Инфографика
Медицина 2020-03-18T08:00:32+02:00
Українські Новини
Коронавирусом за сутки заразились более 12 тыс. человек. Данные на 18 марта

Коронавирусом за сутки заразились более 12 тыс. человек. Данные на 18 марта

Ярина Вацяк
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Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

За сутки 17 марта в мире коронавирусом заболели 12 349 по сравнению с данными на утро 17 марта, общее число заболевших достигло 191 683 случаев.

Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

За стуки от COVID-19 умерли 740 людей, а общее количество летальных случаев достигло 7,861.

В то же время выздоровели в мире 81,743.

Китай по-прежнему занимает первую позицию по количеству смертей и случаев заболеваний, но при этом количество за сутки зафиксировано 13, а умерли за сутки 11 человек.

В то же время в Италии за стуки позитивный тест на коронавирус зафиксировали у 9 526 человек.

Иран продолжает занимать третью позицию по распространению заболевания. общее количество заболевших достигло 16 169 случаев, из них 988 - летальных.

Как сообщали Українські Новини, в Украине уже зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, два летальных.

16 марта в Черновичкой области умерла 33-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус.

Тем временем, Разумков подписал закон о борьбе с распространением коронавируса.

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