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  • В США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от коронавируса
16 марта 2020, понедельник, 11:21 141
Америка 2020-03-16T11:22:25+02:00
Українські Новини
В США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от коронавируса

В США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от коронавируса

Елизавета Кесельман
США, Америка, Вакцина, Вакцинация, Коронавирус, Борьба с коронавирусом
Вакцинация. Фото: Минздрав
Вакцинация. Фото: Минздрав

В то время, как в Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса, в США получат экспериментальную дозу вакцины от коронавируса, в тестировании которой примут участие около 45 добровольцев. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что сегодня, 16 марта, в исследовательском центре США Kaiser Permanente Washington Health Research Institute, в городе Сиэтл, начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса.

В частности, участие примут 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет, которые будут получать различные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, которая базируется в штате Массачусетс, а также Национальными институтами здравоохранения США (NIH).

Также отмечают о возможном начале клинических испытаний антикоронавирусной вакцины разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити. Мероприятие планируют провести в апреле.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса в США начали массово скупать огнестрельное оружие.

Кроме того, по данным на 16 марта коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, погибло - 670.

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