Коронавирусом заразились уже почти 180 тыс. человек, больше 7 тыс. погибших. Данные на 17 марта

В то время, как в Украине Кабмин запретил пассажирские перевозки и работу метрополитена, по всему миру количество заражений коронавирусом достигло 179 334 случаев. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, согласно данным, за сутки коронавирусом заразились 11 942 человека, всего 179 334. Скончались 7 121 человек (618 за сутки).

В Китае количество заражений увеличилось незначительно - 21 случай за сутки (всего 80 881), погибли 3 226 человек.

В Италии 27 980 случаев заражения (3 233 за сутки) и 2 157 погибших (348 за сутки).

Также в десятку стран с наибольшим количеством зарегистрированных случаев коронавируса также попали другие европейские страны:

Испания (9 942 случая),

Франция (6 633),

Германия (6 012),

Швейцария (1 680),

Великобритания (1 543).

Карта распространения коронавируса онлайн:

Как сообщали Українські Новини, в Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции. А 16 марта вечером в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

Также Рада открыла заседание по ситуации с коронавирусом. Часть депутатов в масках