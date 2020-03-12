Действует ли коронавирус на детей и передается ли от беременных к детям. Что нужно знать родителям о COVID-19

В Украине до 3 апреля во всех областях объявили карантин, закрыли ТРЦ и приостановили процесс обучения. О том, распространяется ли коронавирус на детей и передается ли от беременных к детям, и других важных вопросах и советов от избежания заболевания, передает специализованная структура ООН - ЮНИСЕФ.

Какие симптомы включает коронавирус?

Симптомы могут включать повышение температуры, кашель и одышку. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию или затруднение дыхания. В некоторых случаях заболевание может быть смертельным.

Эти симптомы похожи на грипп или обычную простуду, которые встречаются гораздо чаще, чем COVID-19. Вот почему для подтверждения инфицирования человека COVID-19 необходимо провести тестирование.

Важно помнить, что ключевые меры профилактики одинаковы: частое мытье рук и кашлевой этикет (прикрывайте рот и нос при кашле или чихании согнутым локтем или салфеткой, а затем выбрасывайте салфетку в урну, что закрывается крышкой).

Действует COVID-19 на детей?

В ведомстве заявили, что данная вервися вируса является новой, и информации на данном этапе недостаточно, чтобы понять, как он действует на детей или беременных женщин. Однако вирусом могут заразиться люди любого возраста, но пока зафиксировано немного случаев инфицирования COVID-19 среди детей. Вирус является летальным в редких случаях, пока в основном среди пожилых людей, которые ранее имели проблемы со здоровьем.

Что делать, если у ребенка проявляются симптомы COVID-19?

Обратитесь к врачу, но помните, что в Северном полушарии сейчас сезон гриппа и симптомы COVID-19 (такие, как кашель или лихорадка), могут быть похожими на симптомы гриппа или обычной простуды - заболеваний, которые встречаются гораздо чаще.

Продолжайте соблюдать гигиену рук, например регулярно мойте руки, кашлевого этикета, соблюдайте графику вакцинации для вашего ребенка, чтобы ваш ребенок защищен от вирусов и бактерий, которые вызывают другие заболевания.

Как и в случае с другими респираторными инфекциями, такими как грипп, если у вас или вашего ребенка симптомы, немедленно обращайтесь к врачу и старайтесь избегать посещения общественных мест (рабочее место, школа, общественный транспорт), чтобы вирус не распространялся на других.

Как сообщали Українські Новини, в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.