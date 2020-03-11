подписаться на рассылку
25 25.84
27.85 29.33
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Что такое пандемия коронавируса, и как страны борются с ее предотвращением
11 марта 2020, среда, 20:16 154
Жизнь 2020-03-11T20:16:30+02:00
Українські Новини
Что такое пандемия коронавируса, и как страны борются с ее предотвращением

Что такое пандемия коронавируса, и как страны борются с ее предотвращением

Елизавета Кесельман
Пандемия, Коронавирус, Борьба с коронавирусом, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Скриншот видео ВВС
Коронавирус. Скриншот видео ВВС

Сегодня, 11 марта, ВОЗ заявила о пандемии коронавируса, который за последнее время заразил более 100 тысяч человек по всему миру, и атаковал около 60 стран, в связи с чем, страны начали предпринимать меры с целью остановить эпидемию.

Так, Израиль объявил о направлении всех прибывших на территорию государства на двухнедельный карантин, а в Украине во всех областях до 3 апреля был объявлен карантин, приостановлен процесс обучения во всех учебных заведениях и закрыты торговые и развлекательные центры. Українські Новини расскажут о том, что такое пандемия.

Пандемия – распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Пандемия происходит, когда заболевают большинство людей во всем мире со слабым иммунитетом.

Предыдущие случаи пандемий связаны со вспышками вирусов гриппа животных.

Среди инфекционных заболеваний, которые набирали масштаб пандемии: чума, холера, грипп.

По данным ВОЗ, заразиться 2019‑nCoV можно от других людей, которые инфицированы вирусом.

Коронавирусная инфекция COVID-19 (аббревиатура от англ. COrona VIrus Disease 2019), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV— потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2.

Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме, специфические осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой острый респираторный дистресс-синдром или дыхательную недостаточность с риском смерти.

Тем временем, в США военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии.

В Индонезии зараженных коронавирусом отвезли в заброшенный лагерь для беженцев на необитаемый остров.

Кроме того, в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус, а более 30 человек находятся на самоизоляции дома.

Больше новостей о: Пандемия Коронавирус Борьба с коронавирусом Пандемия коронавируса

ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса
В Украине объявлен карантин до 3 апреля
Новости
Украина входит в финансово-экономический кризис, - Шмыгаль 20:35
Фото: facebook/Елена Зеленская
Несмотря на объявленный Кабмином карантин, Елена Зеленская посетила две школы 20:13
Экс-глава Госкино вызверился на Кличко за карантин в кинотеатрах во время премьеры его фильма 20:12
Из-за коронавируса Великобритания выделит $39 млрд для стимулирования экономики 19:25
Раду могут закрыть на "коронавирусный" карантин, - Арахамия 19:15
больше новостей
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
За год пенсии выросли на 16,5%: кому пересчитали пенсии 06:30
больше новостей
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
больше новостей
Украине осталось выполнить два условия МВФ, - Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok