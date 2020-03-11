Что такое пандемия коронавируса, и как страны борются с ее предотвращением

Сегодня, 11 марта, ВОЗ заявила о пандемии коронавируса, который за последнее время заразил более 100 тысяч человек по всему миру, и атаковал около 60 стран, в связи с чем, страны начали предпринимать меры с целью остановить эпидемию.

Так, Израиль объявил о направлении всех прибывших на территорию государства на двухнедельный карантин, а в Украине во всех областях до 3 апреля был объявлен карантин, приостановлен процесс обучения во всех учебных заведениях и закрыты торговые и развлекательные центры. Українські Новини расскажут о том, что такое пандемия.

Пандемия – распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Пандемия происходит, когда заболевают большинство людей во всем мире со слабым иммунитетом.

Предыдущие случаи пандемий связаны со вспышками вирусов гриппа животных.

Среди инфекционных заболеваний, которые набирали масштаб пандемии: чума, холера, грипп.

По данным ВОЗ, заразиться 2019‑nCoV можно от других людей, которые инфицированы вирусом.

Коронавирусная инфекция COVID-19 (аббревиатура от англ. COrona VIrus Disease 2019), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV— потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2.

Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме, специфические осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой острый респираторный дистресс-синдром или дыхательную недостаточность с риском смерти.

Тем временем, в США военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии.

В Индонезии зараженных коронавирусом отвезли в заброшенный лагерь для беженцев на необитаемый остров.

Кроме того, в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус, а более 30 человек находятся на самоизоляции дома.