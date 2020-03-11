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  • В США военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии
11 марта 2020, среда, 15:36 141
Америка 2020-03-11T15:42:12+02:00
Українські Новини
В США военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии

В США военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии

Елизавета Кесельман
США, Нью-Йорк, Коронавирус, Коронавирус в США
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В то время, как в связи с эпидемией коронавируса, в Украине все области с 12 марта закрываются на карантин, а количество заболевших по всему миру перевалило за 100 тысяч, в США на севере от Нью-Йорка создают особую зону заражения коронавирусной инфекцией, площадь которой составляет 1,6 км. Об этом передает ВВС со ссылкой на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Отмечается, что вспышка эпидемии зафиксирована в городе Нью-Рошелл (пригород Нью-Йорка), где официально зафиксировано 173 случая, в связи с чем, власти приняли решения оградить территорию, создав зону заражения.

Кроме того, сообщается, что на помощь местным жителям отправляют военнослужащих Национальной гвардии США.

"Военные будут выполнять гражданские функции: убирать школы и доставлять пищу пациентам, которые находятся на карантине. Это не зона отчуждения или карантина, въезд никому не запрещен", -  рассказал губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Губернатор пообещал, что ограничения на въезд в города устанавливать не будут, но места массового скопления людей, в частности школы, общественные места и крупные предприятия будут закрыты на карантин на две недели. Также будет закрыт дом престарелых, который находится вне зоны заражения, поскольку "пожилые люди особенно плохо переносят коронавирусную инфекцию

"Это очень серьезная мера, но это крупнейшая вспышка в стране, и это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти", - сказал Куомо.

Как сообщалиУкраїнські Новини, президент США Дональд Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу.

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