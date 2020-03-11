В США военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии

Отмечается, что вспышка эпидемии зафиксирована в городе Нью-Рошелл (пригород Нью-Йорка), где официально зафиксировано 173 случая, в связи с чем, власти приняли решения оградить территорию, создав зону заражения.

Кроме того, сообщается, что на помощь местным жителям отправляют военнослужащих Национальной гвардии США.

"Военные будут выполнять гражданские функции: убирать школы и доставлять пищу пациентам, которые находятся на карантине. Это не зона отчуждения или карантина, въезд никому не запрещен", - рассказал губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Губернатор пообещал, что ограничения на въезд в города устанавливать не будут, но места массового скопления людей, в частности школы, общественные места и крупные предприятия будут закрыты на карантин на две недели. Также будет закрыт дом престарелых, который находится вне зоны заражения, поскольку "пожилые люди особенно плохо переносят коронавирусную инфекцию

"Это очень серьезная мера, но это крупнейшая вспышка в стране, и это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти", - сказал Куомо.

Как сообщалиУкраїнські Новини, президент США Дональд Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу.