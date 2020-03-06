В Индонезии зараженных коронавирусом отвезут в заброшенный лагерь для беженцев на необитаемый остров

В то время, как коронавирус добрался до Украины, в Индонезии власти собираются вывезти больных смертоносным вирусом на необитаемый остров Галанга, где раньше находился лагерь для беженцев из Въетнама. Об этом передает издание Jakarta Post.

Как известно, власти рассматривают возможности использовать здания, оставшиеся от лагеря: бывшую лагерную больницу, дом логистической службы и религиозные сооружения. Сейчас остров необитаем и выполняет роль туристической достопримечательности.

В новом учреждении планируется разместить до тысячи человек. Также на острове хотят разместить карантинный центр.

Как известно, 2 марта президент Индонезии Джоко Видодо, заявил, что у двух индонезийцев обнаружили коронавирус и это первые подтвержденные случаи в четвертой по численности стране мира.

Как сообщали Українські Новини, в зараженном коронавирусом Китае рассказали, как борются со смертоносной эпидемией.

Кроме того, коронавирус унес в мире жизни более 3,2 тысяч человек.

Также на киевских госпитальных базах есть 500 мест для людей с подозрением на коронавирус.