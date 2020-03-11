Около 40 жителей находятся в самоизоляции из-за случая коронавируса в Черновицкой области

Пока коронавирус распространяется по миру и с каждым днем количество заболевших растет, порядка 30-40 жителей Черновицкой области находятся в самоизоляции из-за единичного случая заболевания мужчины коронавирусом.

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель директора департамента охраны здоровья Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук.

"Порядка 30-40 человек находятся в самоизоляции", - сообщила она.

По ее словам, в некоторых районных центрах таких граждан порядка 10-15, в других 1-2 граждан. Полищук сообщила, что ситуация находится на контроле властей.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. Болезнь обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.

Такеж у больного коронавирусом жителя Черновцов наблюдаются температурные скачки, но состояние стабильное.

Тем временем в Киеве с завтрашнего дня будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий, а также введут карантин в учебных заведениях.