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Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?"

11 марта 2020, среда, 12:20 1209
Общество 2020-03-11T12:21:19+02:00
Українські Новини
Около 40 жителей находятся в самоизоляции из-за случая коронавируса в Черновицкой области

Около 40 жителей находятся в самоизоляции из-за случая коронавируса в Черновицкой области

Таня Войтюк
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Украинцы находятся на самоизоляции. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Украинцы находятся на самоизоляции. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Пока коронавирус распространяется по миру и с каждым днем количество заболевших растет, порядка 30-40 жителей Черновицкой области находятся в самоизоляции из-за единичного случая заболевания мужчины коронавирусом.

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель директора департамента охраны здоровья Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук.

"Порядка 30-40 человек находятся в самоизоляции", - сообщила она.

По ее словам, в некоторых районных центрах таких граждан порядка 10-15, в других 1-2 граждан. Полищук сообщила, что ситуация находится на контроле властей.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. Болезнь обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. 

Такеж у больного коронавирусом жителя Черновцов наблюдаются температурные скачки, но состояние стабильное.

Тем временем в Киеве с завтрашнего дня будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий, а также введут карантин в учебных заведениях.

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Около 40 жителей находятся в самоизоляции из-за случая коронавируса в Черновицкой области
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