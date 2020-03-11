В Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус

В то время, как с 12 марта в Киеве вводятся ограничения на массовые мероприятия и учебный процесс, 11 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Черновицкой области, где был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом в Украине. Об этом Українським Новинам сообщила заместитель директора департамента охраны здоровья Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук. "На данный момент в стационаре находится 11 человек", - сказала Полищук. По ее словам, у 7 граждан первичные тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Проверка наличия болезни у остальных продолжается. Полищук сообщила, что состояние здоровья у мужчины, заболевшего коронавирусом, стабильное, однако о выписке из больницы пока что речь не идет. Как сообщали Українськi Новини, Кировоградская область ограничила проведение массовых мероприятий из-за коронавируса до 1 апреля. Ранее из-за вспышки коронавируса в Украине в большинстве аптек закончились маски.