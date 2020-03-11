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Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?"

11 марта 2020, среда, 12:25 1615
Общество 2020-03-11T12:33:35+02:00
Українські Новини
В Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус

В Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: Facebook/ОДА
Коронавирус. Фото: Facebook/ОДА

В то время, как с 12 марта в Киеве вводятся ограничения на массовые мероприятия и учебный процесс, 11 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Черновицкой области, где был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом в Украине.

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель директора департамента охраны здоровья Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук.

"На данный момент в стационаре находится 11 человек", - сказала Полищук.

По ее словам, у 7 граждан первичные тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Проверка наличия болезни у остальных продолжается.

Полищук сообщила, что состояние здоровья у мужчины, заболевшего коронавирусом, стабильное, однако о выписке из больницы пока что речь не идет.

Как сообщали Українськi Новини, Кировоградская область ограничила проведение массовых мероприятий из-за коронавируса до 1 апреля.

Ранее из-за вспышки коронавируса в Украине в большинстве аптек закончились маски

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