В Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель директора департамента охраны здоровья Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук.

"На данный момент в стационаре находится 11 человек", - сказала Полищук.

По ее словам, у 7 граждан первичные тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Проверка наличия болезни у остальных продолжается.

Полищук сообщила, что состояние здоровья у мужчины, заболевшего коронавирусом, стабильное, однако о выписке из больницы пока что речь не идет.

Как сообщали Українськi Новини, Кировоградская область ограничила проведение массовых мероприятий из-за коронавируса до 1 апреля.

Ранее из-за вспышки коронавируса в Украине в большинстве аптек закончились маски.