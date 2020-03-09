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09 марта 2020, понедельник, 23:05 154
Мир 2020-03-09T23:08:11+02:00
Українські Новини
Израиль вводит 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы

Израиль вводит 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Китайский коронавирус, Коронавирус в Израиле
Флаг Израиля. Фото: pixabay
Флаг Израиля. Фото: pixabay

Израиль вводит 14-дневный карантин для всех людей, прилетающих из-за границы. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении в Facebook.

Так, он сообщил, что такое решение далось правительству тяжело, однако, оно является жизненно важным для защиты здоровья граждан.

"После дня сложных совещаний мы приняли решение: каждый, кто прибудет в Израиль из-за границы, будет находиться в изоляции в течении 14 дней. Это тяжелое решение, но жизненно важное для защиты здоровья граждан, а здоровье граждан – важнее всего остального", - заявил Нетаньяху.

Если у прилетающего в страну человека нет места для самостоятельной организации 14-дневного карантина, то он будет отправлен обратно. За несоблюдение карантина предусмотрена уголовная ответственность от 3 до 7 лет (9 уголовных дел уже открыты).

Также Нетаньяху отметил, что в ближайшей перспективе следует ожидать отмены рейсов иностранных авиакомпаний в Израиль.

Две израильские авиакомпании - Аrkia и Israir прекращают полеты заграницу начиная со следующей недели. Национальный перевозчик Эль-Аль также рассматривает эту опцию.

Как сообщали Українські Новини, с завтрашнего дня Польша вводит санитарный контроль на границе с Украиной из-за коронавируса.

А МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных вирусом.

Также в Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса. 

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