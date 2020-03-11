Нацбанк пытается удержать гривну. Богдан показал Теслы

Волна экономического кризиса докатилась до Украины. Первой на себе удар ощутила гривна. Она "потеряла в весе" сразу 70 копеек. После этого Нацбанк активно вышел на рынок и начал продавать валюту из резерва. Пока объем небольшой. За день он продал лишь 250 млн долл. К примеру, за всю прошлую неделю он продал 150 миллионов. Нацбанк считает, что коронавирус пока имеет "ограниченное и нейтральное" влияние на экономику.



Андрей Богдан показал декларацию. У него две Теслы, три Мерседеса, миллионы на счетах. Он строит 10 квартир в Киеве и хранит наличными почти миллион долларов. Зарплатой, при этом, Богдан похвастаться не может. Проработав главой Офиса президента лишь 1,5 месяца, он заработал 63 тыс грн.



На следующей неделе Шахтер сыграет с немецким Вольфсбургом в Харькове. Если матч придется провести без болельщиков – клуб обещает каждому вернуть деньги за билеты.



Наиболее пострадавшей от коронавируса страной Европы стала Италия. Карантин расширили на все регионы, многие авиакомпании отменили рейсы, отменяют концерты, футбольные матчи, закрыли даже Собор Святого Петра и площадь перед ним. Посмотрите фото одиноких туристов на фоне пустых достопримечательностей.



Сегодня приступил к работе восстановленный в должности после люстрации прокурор Киева Сергей Юлдашев. Он даже провел совещание. Его люстрировали в 2015 году. Он восстановился через Европейский суд по правам человека. Получил компенсацию за 5 лет вынужденных прогулов. Забавно, что украинский бюджет теперь платит за люстрацию дважды. Содержит штат люстраторов и выплачивает большие деньги люстрированным.



Завтра синоптики обещают дожди и обычные мартовские +10.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.