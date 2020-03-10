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10 марта 2020, вторник, 14:43 133
Финансы 2020-03-10T15:30:02+02:00
Українські Новини
НБУ продал $250 млн на межбанке во вторник для сглаживания чрезмерных колебаний курса

НБУ продал $250 млн на межбанке во вторник для сглаживания чрезмерных колебаний курса

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Межбанк, курс доллара
Деньги. Доллар. Фото: pexel
Деньги. Доллар. Фото: pexel

Национальный банк продал 250 млн долларов на межбанке во вторник для сглаживания чрезмерных колебаний курса.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Готовность Национального банка использовать международные резервы для недопущения "раскачивания" курса уже подтверждена на практике. В течение прошлой недели Национальный банк три дня выходил с интервенциями по продаже валюты, и в течение них продал всего 307 млн долларов. Также сегодня, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни, который подпитывается нервными настроениями участников рынка, Национальный банк вышел с интервенцией по продаже валюты, и по состоянию на 13:00 продал 250 млн долларов", - говорится в нем.

Национальный банк продолжит следить за ситуацией с распространением коронавируса и по состоянию мировых финансовых и товарных рынках и будет при необходимости и в дальнейшем проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

Как полагают в НБУ, ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и банковская система имеет достаточно высокий уровень ликвидности.

Гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд гривен, валютная ликвидность - более 8 млрд долларов.

Таким образом, банки имеют достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков.

В то же время Национальный банк готов поддержать банковский рынок ликвидностью при необходимости.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период со 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов и продал 307,2 млн долларов.

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НБУ продал $250 млн на межбанке во вторник для сглаживания чрезмерных колебаний курса
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