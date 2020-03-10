Матч Лиги Европы в Харькове могут провести без болельщиков из-за коронавируса

Министерство здравоохранения рассматривает возможность проведения футбольного матча Лиги Европы между "Шахтером" (Донецк) и "Вольфсбургом" (Германия) без болельщиков 19 марта в Харькове из-за вспышки в Европе и мире коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы сейчас рассматриваем этот футбольный матч", - сказал он.

По его словам, пока не принято решение об ограничительных мерах во время проведения конкретно этого футбольного матча и возможности его проведения без болельщиков.

Ляшко также сообщил, что об ограничительных мерах во время проведения массовых мероприятий 1 и 9 мая пока речь не идет.

Как сообщали Українськi Новини, на востоке Словакии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

А Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну.

Также количество зараженных коронавирусом достигло 113 358 человек по всему миру (4 088 новых случаев за сутки). Число погибших от коронавируса превысило отметку в 4 000 и составляет 4 009 человек (193 человека за сутки).