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10 марта 2020, вторник, 12:58 240
Экономика 2020-03-10T12:58:34+02:00
Українські Новини
НБУ обвалил гривну на 40 копеек: курс нацвалюты на среду

НБУ обвалил гривну на 40 копеек: курс нацвалюты на среду

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как межбанк открылся обвалом гривны, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 11 марта, на 41,20 коп. до 25,2875 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 10 марта, на 12,66 коп. до 24,8755 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 6 марта на 68,88 коп. до 25,4753 UAH/USD, курс покупки – повысился на 33,40 коп. до 24,8103 UAH/USD.

Также Национальный банк в период со 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов и продал 307,2 млн долларов. А средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 6 марта, снизился на 11 копеек до 3,26 гривен за 10 рублей.

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