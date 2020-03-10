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10 марта 2020, вторник, 09:15 257 Карта
Жизнь 2020-03-10T09:16:08+02:00
Українські Новини
В Украину идет атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды

В Украину идет атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Надежда Комендантова
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Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

В Украину после длинных праздничных выходных испортится погода. На смену весеннему теплу придет атмосферный фронт с дождями.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Пос ее словам, во вторник 10 марта практически во всех областях Украины будет сухо, а дожди нагрянут лишь 11 марта.

"10 марта погоду Украины будет определять антициклон, поэтому и осадков не предвидится. Температура воздуха будет высокой на юге, в центре и на Востоке, + 12+18 градусов. На Севере будет +9+13 градусов. А на Западе предполагается настоящая мартовская прохлада: + 7 + 12 градусов", – говорится в сообщении.

В Киеве, 10 марта будет теплая погода, температура воздуха около +12+13 градусов.

Диденко отметила, что погода изменится уже 11 марта, когда выпадут дожди и усилится ветер.

В то же время, согласно данным Укргидрометцентра, 10 марта местами в южных, центральных и восточных областях, 11 марта на большей части территории Украины небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом.

Температура ночью 1-7°С тепла, 10 марта в западных областях от 3°С тепла до 2°С мороза. Днем 8-14°С тепла, в южной и восточной части до 17°С.

Киев. Без осадков, лишь днем 11 марта небольшой дождь. Температура ночью 3-5°С тепла, днем 10-12°С.

Местами небольшой дождь, 15-16 марта в западных и северных областях местами с мокрым снегом. 12-14 марта в южных, восточных, центральных областях без осадков.

Температура 12-13 марта ночью 3-9°С тепла, днем 11-17°С, на юге местами 20-22°С,.

В течение 14-16 марта снижение температуры ночью до 0-6°С тепла, в западных и северных областях местами до 1-3°С мороза, днем до 6-12°С тепла, на юге до 9-15°С, пишет ТСН.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на весну с возвращением зимы в марте и изнуряюще жарким маем.

Также синоптики прогнозируют мощные ливни, ураганы и рекордную жару летом-2020.

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