Коронавирус пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины, - НБУ

Национальный банк отмечает, что коронавирус, которым заразились 113 358 человек, пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны, которые усилились в течение последней недели в связи с ухудшением настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса миром и повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках", - говорится в нем.

Распространение коронавируса в мире пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и в начале марта.

Украинский экспорт продолжает расти.

Некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж.

Цены на импорт снижаются даже быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта.

"В то же время уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации Правительства в течение последних недель не является значительным. Текущая ситуация на украинском валютном рынке - и межбанковском и наличном - сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект", - отмечают в НБУ,

Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны - сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 млрд долларов, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк продал 250 млн долларов на межбанковском валютном рынке во вторник для сглаживания чрезмерных колебаний курса.