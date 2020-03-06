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06 марта 2020, пятница, 06:19 84 Документ
Судебная власть 2020-03-06T06:19:02+02:00
Українські Новини
7 люстраторов Минюста за 2 месяца люстрировали 1 человека, получив 300 тыс. гривен зарплаты

7 люстраторов Минюста за 2 месяца люстрировали 1 человека, получив 300 тыс. гривен зарплаты

Петр Стуженко
Люстрация, Министерство юстиции Украины, Минюст Украины, Очищение власти
Министерство юстиции Украины. Фото из открытых источников
Министерство юстиции Украины. Фото из открытых источников

Министерство юстиции Украины сообщило, что в январе-феврале 2020 года отделом по вопросам люстрации в Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти" были внесены сведения об 1 человеке, в отношении которого применен запрет.

Об этом говорится в ответе Минюста на информационный запрос Українських Новин.

"В Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти", в январе-феврале 2020 года внесены сведения об 1 человека, в отношении которого применен запрет, предусмотренный ч. 3 или ч. 4 ст. 1 Закона Украины "Об очищении власти", - сказано в ответе.

В Минюсте уточнили, что по состоянию на 27.02.2020 численность отдела по вопросам люстрации составляла 7 штатных единиц.

Также в ответе министерства говорится, что размер фактических расходов на заработную плату на другие выплаты работникам отдела по вопросам люстрации в 2020 году составлял: в январе - 85 334,60 гривен, в феврале - 210 662,01 гривен.

На основании предоставленной информации подытожим - за 2 месяца работы в 2020 году 7 штатных "люстраторов" Минюста люстрировали 1 человека, получив совокупную зарплату в размере 295 996,61‬ гривен.

Как сообщали Українські Новини, 24 февраля Большая палата Европейского суда по правам человека окончательно признала украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека.

Ранее глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что украинский закон "О люстрации" нарушает права человека и должен быть изменен.

Источник : Українські новини
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