Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений

Пока Президент Владимир Зеленский рассказывал, за что уволил руководителя Офиса Президента Андрея Богдана (21 мая 2019 – 11 февраля 2020) тот задекларировал наличие 15 объектов недвижимости, среди которых квартира в Словакии, инвестиции в еще 10 квартир в Киеве, 5 автомобилей Tesla и Mercedes-Benz, а также три пары швейцарских наручных часов класса "люкс" и сбережения на 1,4 млн долларов, 0,8 млн евро и 10,6 млн гривен.

Об этом свидетельствует декларация Богдана перед увольнением за 1 января 2020 – 11 февраля 2020, передают Українськi Новини.

За полтора месяца нынешнего года его доход составил 83,1 тыс гривен: 63 130 гривен зарплаты в Офисе Президента, 20 тыс. гривен от предоставления в аренду имущества и 4 гривны процентов в Приватбанке.

При этом Богдан имеет наличные сбережения на 722 тыс. долларов и 238 тыс. евро.

На банковских счетах у него еще 676 тыс. долларов (647 тыс. в Креди агриколь банке, 29 тыс. в Приватбанке), 502 тыс. евро (399 тыс. в словацком Tatra Bank AS, 53,5 тыс. в латвийском Приватбанке, 40 тыс. в Приватбанке) и 10,6 млн гривен (10,4 млн в Приватбанке, 0,2 млн в Креди агриколь банке).

Из ценного имущества Богдан задекларировал три пары швейцарских наручных часов класса "люкс" (Breitling SA и Ulysse Nardin), точная стоимость которых не указана, но по условиям декларирования превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на данный момент – 210,2 тыс. гривен).

В 2019 году Богдан приобрел три автомобиля: за 2,9 млн – Mercedes-Benz GLS-350 (2019 год выпуска), за 750 тыс. гривен – Tesla Model X (2016 год выпуска) и за 250 тыс. гривен – Mercedes-Benz GL500 (2014 год выпуска).

Также он имеет авто Tesla S85 за 0,7 млн гривен и Mercedes-Benz Vito 116 CDI (обе 2015 год выпуска) за 0,5 млн гривен.

Богдан задекларировал право пользования на основании инвестиционного договора 10 объектами незавершенного строительства: квартирами в Киеве площадью от 45 кв. м до 120 кв. м, которые полностью или частично строятся за его деньги.

В 2017 году Богдан приобрел за 2,2 млн гривен квартиру в Словакии на 82 кв. м.

Также он имеет квартиры в Киеве на 132 кв. м (стоимостью 0,7 млн гривен) и на 82 кв. м (0,2 млн гривен).

Кроме того, в Киеве он арендует нежилое помещение площадью 656 кв. м (стоимостью 5,5 млн гривен) и имеет в бесплатном пользовании квартиру, площадь и стоимость которой не указаны в декларации.

Кроме квартир у Богдана есть земельный участок в Киеве на 0,8 тыс. кв.м., четыре участка в Забуянье Киевской области общей площадью 154,6 тыс. кв. м, участок в Малой Волосянке Львовской области площадью 1 тыс. кв. м и участок в Гвоздове Львовской области площадью 1,7 тыс. кв. м (стоимость всего этого имущества не указана).

Также в собственности Богдана есть три участка в Козине Киевской области общей площадью 5,5 тыс. кв. м и стоимостью 4,1 млн гривен.

У четырех дочерей Богдана есть право пользования его домом в Козине площадью 561 кв. м, стоимость которого в декларации не указана.

Также дочки Богдана имеют право бесплатного пользования квартирой в Киеве на 185 кв. м и владеют еще одной квартирой в Киеве (метраж и стоимость не указаны) и домом в Софиевской Борщаговке на 320 кв. м за 0,7 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Богдан всю зарплату из Офиса Президента отдал на благотворительность.

После увольнения Богдан улетел на Сейшелы.

Также после увольнения из Офиса Зеленского Богдан возобновил адвокатсткую деятельность.