ФК "Шахтер" вернет деньги болельщикам, если матч Лиги Европы в Харькове пройдет без их участия

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) готов вернуть деньги болельщикам за билеты в случае проведения матча Лиги Европы с "Вольфсбургом" (Германия) 19 марта в Харькове без участия фанатов. Об этом Українським Новинам сообщил отдел поддержки клиентов ФК "Шахтер". "Если так будет, то вернут средства", - сказал сотрудник. При этом, по его словам, на данный момент нет никакой информации о проведении матча без болельщиков. "Такой информации нет, и пока все в силе", - отметил собеседник. При этом ФК советует покупать билеты на матч в официальных местах. Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения рассматривает возможность проведения футбольного матча Лиги Европы между "Шахтером" (Донецк) и "Вольфсбургом" (Германия) без болельщиков 19 марта в Харькове из-за вспышки в Европе и мире коронавируса. Также в США из-за коронавируса перенесли крупнейший в мире музыкальный фестиваль Coachella. Ранее Венеция отменила знаменитый карнавал из-за угрозы коронавируса. После чего Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну.