подписаться на рассылку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
  • Новости
  • Спорт
  • ФК "Шахтер" вернет деньги болельщикам, если матч Лиги Европы в Харькове пройдет без их участия
10 марта 2020, вторник, 15:08 87
Спорт 2020-03-10T15:08:18+02:00
Українські Новини
ФК "Шахтер" вернет деньги болельщикам, если матч Лиги Европы в Харькове пройдет без их участия

ФК "Шахтер" вернет деньги болельщикам, если матч Лиги Европы в Харькове пройдет без их участия

Валерия Драгомирова
Харьков, Лига Европы, Деньги за билеты, Шахтер-Вольфсбург, Матч без болельщиков
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) готов вернуть деньги болельщикам за билеты в случае проведения матча Лиги Европы с "Вольфсбургом" (Германия) 19 марта в Харькове без участия фанатов.

Об этом Українським Новинам сообщил отдел поддержки клиентов ФК "Шахтер".

"Если так будет, то вернут средства", - сказал сотрудник.

При этом, по его словам, на данный момент нет никакой информации о проведении матча без болельщиков.

"Такой информации нет, и пока все в силе", - отметил собеседник.

При этом ФК советует покупать билеты на матч в официальных местах.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения рассматривает возможность проведения футбольного матча Лиги Европы между "Шахтером" (Донецк) и "Вольфсбургом" (Германия) без болельщиков 19 марта в Харькове из-за вспышки в Европе и мире коронавируса.

Также в США из-за коронавируса перенесли крупнейший в мире музыкальный фестиваль Coachella


Ранее Венеция отменила знаменитый карнавал из-за угрозы коронавируса. После чего Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну.

Больше новостей о: Харьков Лига Европы Деньги за билеты Шахтер-Вольфсбург Матч без болельщиков

НБУ продал $250 млн на межбанке во вторник для сглаживания чрезмерных колебаний курса
В Италии за сутки коронавирусом заразились 1,8 тыс. человек. Данные на 10 марта
Новости
Коломойский не будет поставлять газ ОПЗ 15:57
Украина намерена ввести запрет на экспорт медицинских масок 15:56
Украина увеличила импорт нефти 15:42
Обвал цен на нефть стал худшим за последние 29 лет 15:36
Подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого задержали, - адвокат 15:17
больше новостей
Такой цены давно не было: из-за коронавируса туры из Украины подешевели 07:00
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии 23:59
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
больше новостей
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Карта коронавируса. Данные: South China Morning Post
В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта 08:40 Карта
МН17. Фото: 112.ua
Фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму, - начальник штаба части 16:37
больше новостей
Черный понедельник: фондовые рынки рекордно обвалились впервые с 2008 года
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok