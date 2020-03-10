ФК "Шахтер" вернет деньги болельщикам, если матч Лиги Европы в Харькове пройдет без их участия

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) готов вернуть деньги болельщикам за билеты в случае проведения матча Лиги Европы с "Вольфсбургом" (Германия) 19 марта в Харькове без участия фанатов.

Об этом Українським Новинам сообщил отдел поддержки клиентов ФК "Шахтер".

"Если так будет, то вернут средства", - сказал сотрудник.

При этом, по его словам, на данный момент нет никакой информации о проведении матча без болельщиков.

"Такой информации нет, и пока все в силе", - отметил собеседник.

При этом ФК советует покупать билеты на матч в официальных местах.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения рассматривает возможность проведения футбольного матча Лиги Европы между "Шахтером" (Донецк) и "Вольфсбургом" (Германия) без болельщиков 19 марта в Харькове из-за вспышки в Европе и мире коронавируса.

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