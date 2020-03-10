Прокурор Киева Юлдашев приступил к обязанностям

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка до того, как Верховная Рада выразила ему недоверие, восстановил Сергея Юлдашева на должности прокурора Киева, он уже приступил к обязанностям.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, Юлдашев восстановлен приказом генпрокурора.

10 марта Юлдашев провел первое совещание.

Он восстановлен в должности на основании решения суда, который признал незаконным его увольнение и постановил восстановить его в должности.

Как сообщали Українськi Новини, в 2015 Генеральная прокуратура уволила прокурора Киева Сергея Юлдашева в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (о люстрации).



5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Согласно Конституции, выражение недоверия генпрокурору влечет его отставку.



Зеленский согласен, что генеральный прокурор не показал результата свой работы, поэтому должен покинуть должность.



Тем временем и.о. генпрокурора назначили Виктора Чумака. До назначения Чумак занимал должность заместителя генерального прокурора.