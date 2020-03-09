В единственной стране Европы, где не было коронавируса, зафиксировали два случая заболевания

Отмечается, что министр здравоохранения Константинос Иоанну выступит с заявлением для прессы в 18:00 по местному времени. Подробную информацию ведомство не обнародовало.

Как сообщали Українські Новини, в зараженной коронавирусом Германии зафиксировали первые смертельные случаи.

Кроме того, коронавирусом в Польше заразились 16 человек, 170 госпитализированы с подозрением на вирус.

Также у первого в Украине зараженного коронавирусом повторно диагностировали заболевание, а в Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса.

Тем временем, в Иране выпустили 70 тысяч заключенных в рамках защиты тюрем от коронавируса.

Минздрав не подтвердил коронавирус у 20 человек и по состоянию на утро 8 марта в Украине зарегистрирован 1 случай COVID-19.