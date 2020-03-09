В единственной стране Европы, где не было коронавируса, зафиксировали два случая заболевания

В то время, как в ВОЗ заявили, что угроза коронавируса становится вполне реальной, на Кипре, который был единственной страной Европы, где не было эпидемии, зафиксировали первые два случая заражения коронавирусной пневмонией. Об этом передает CNA. Отмечается, что министр здравоохранения Константинос Иоанну выступит с заявлением для прессы в 18:00 по местному времени. Подробную информацию ведомство не обнародовало. Как сообщали Українські Новини, в зараженной коронавирусом Германии зафиксировали первые смертельные случаи. Кроме того, коронавирусом в Польше заразились 16 человек, 170 госпитализированы с подозрением на вирус. Также у первого в Украине зараженного коронавирусом повторно диагностировали заболевание, а в Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса. Тем временем, в Иране выпустили 70 тысяч заключенных в рамках защиты тюрем от коронавируса. Минздрав не подтвердил коронавирус у 20 человек и по состоянию на утро 8 марта в Украине зарегистрирован 1 случай COVID-19.