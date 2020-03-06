И.о генпрокурора стал Чумак

Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен заместитель гепрокурора Виктор Чумак после того, Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в офисе генпрокурора.

"Чумак назначен и.о", - сказал он.

По его словам, Чумак назначен решением руководства офиса генерального прокурора.

Как сообщали Українськi Новини, первый замгенпрокурора Виталий Касько подал в отставку.

Рябошапка представил отчет о своей работе на должности в Верховной Раде во время внеочередного заседания, а затем ушел, отказавшись отвечать на вопросы нардепов, на заседании в четверг, 5 марта. В то же время Рябошапка в Раде жаловался Андерею Богдану и неизвестной девушке. Журналисты сфотографировали его переписку.

Президент Владимир Зеленский согласен, что Генеральный прокурор не показал результата свой работы, поэтому должен покинуть должность.

Также стало известно, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде обсуждала кандидатуру депутата парламента от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, юриста "Квартала 95" Сергея Ионушаса на должность генерального прокурора на собрании 3 марта.