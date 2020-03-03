Количество зараженных коронавирусом приближается к 91 тысяче. Данные на 3 марта

В Китае каждый день проводят дезинфекцию. Фото: Синьхуа

В Китае каждый день проводят дезинфекцию. Фото: Синьхуа

За сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось почти на две тысячи человек до 90 899. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, согласно данным, количество инфицированных коронавирусом по всему миру составляет 90 899 человек, а погибших - 3 116 (68 человек за последние сутки).

В Южной Корее, которая находится на втором месте по заболеваемости коронавирусом, количество зараженных достигло 4 812 человек, а погибших - до 28 (двое погибших за последние сутки).

В Италии заразились всего 2 036 человек (342 за последние сутки), погибли 52 (за сутки 18).

Карта распространения коронавируса. Данные: South China Morning Post

В эпицентре эпидемии коронавируса - Китае, количество инфицированных увеличивается медленнее и составляет 80 151 человек (125 за последние сутки), погибли 2 943 человека (за сутки 31 погибший).

Также количество людей, которые вылечились от коронавируса увеличилось до 48 тысяч человек (за сутки 3 105 из них).

Счетчик коронавируса. Инфографика: South China Morning Post

Отметим, что первый случай коронавируса вчера зарегистрировали в Латвии, также в Португалии и Андорре подтвердили первые случаи коронавируса.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано, но с подозрением на инфекцию госпитализированы четыре человека.

Тем временем Центр общественного здоровья обнародовал временные рекомендации для предприятий и работодателей по реагированию на COVID-19:

Работники с симптомами острых респираторных заболеваний должны сообщить своему руководителю и оставаться дома.

Если на работу вышел человек с острым респираторным заболеванием, ее следует отделить от других работников и немедленно направить домой.

Следует регулярно проводить уборку на рабочем месте: очищать поверхности, столешницы и дверные ручки соответствующими средствами для чистки.

Работники должны обрабатывать руки дезинфицирующими спиртосодержащими средствами или мыть руки с мылом не менее 20 секунд.

При планировании командировок следует придерживаться рекомендаций

Для профилактики заболевания всем людям следует соблюдать стандартные рекомендации:

часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком, избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предшествующую историю путешествий;

не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения;

МИД также рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в провинцию Хубэй и город Ухань, а также отложить свои путешествия в другие города КНР.

Тем временем по сообщению МИД Украины по состоянию на 28 февраля информация о наличии украинцев среди инфицированных коронавирусом на территории КНР в Посольство не поступала. Всего известно о 39 гражданах Украины, которые остаются в провинции Хубэй.

Напомним, в Италии у гражданки Украины, которая прибыла из города Кремон, был диагностирован COVID-19. Сейчас она находится в больнице Cotugno (Неаполь), а ее жизни, по данным врачей, ничего не угрожает. Родственники, с которыми контактировала гражданка, помещены в карантинный режим. Ситуация находится на особом контроле Генерального консульства Украины в Неаполе и Посольства Украины в Италии.

27 февраля начался процесс высадки пассажиров с круизного лайнере Diamond Princess, где находилось 25 граждан Украины-членов экипажа лайнера. После высадки на берег все пройдут двухнедельный карантин, после чего, при условии получения повторных отрицательных результатов соответствующих тестов, они получат возможность выезда за пределы Японии. Всего были инфицированы вирусом COVID-19 четыре украинца, три из которых продолжают находиться в больницах Токио, а одну пациентку выписали 27 февраля.

28 февраля по всей Украине в определенных медицинских учреждениях начались учения на случай фиксации коронавируса. Уже состоялись учения в Киеве в Александровской больнице и в Луцке. В них приняли участие медики, спасатели, представители полиции и органов местной власти.

В Украине около 12 000 коек в инфекционных стационарах, 2 тысяч врачей-инфекционистов и 5000 других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах. Сейчас в городах обустраивают места и боксы на случай приема больных.