В Португалии и Андорре подтвердили первые случаи коронавируса

В то время, как в Украине четырех людей проверяют на коронавирус, еще две страны Европы, Португалия и Андорра, подтвердили обнаружение первых случаев коронавируса на своей территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на западные СМИ.

В Португалии заразились два человека, подтвердили в министерстве здравоохранения страны.

Первый случай выявлен у 60-летнего мужчины, который недавно ездил в Северную Италию в отпуск. Второй - у 33-летнего мужчины, который вернулся из Испании.

Оба доставлены в больницу в Порту, сообщает Renascensa, их состояние стабильное.

В Андорре заболел 20-летний мужчина, который недавно вернулся из Милана. У него легкие симптомы, сообщает англоязычная служба DW.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией.