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02 марта 2020, понедельник, 14:19 38
Европа 2020-03-02T14:20:25+02:00
Українські Новини
В Португалии и Андорре подтвердили первые случаи коронавируса

В Португалии и Андорре подтвердили первые случаи коронавируса

Надежда Комендантова
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Европе, коронавирус в Португалии
Коронавирус. Фото: who.maps
Коронавирус. Фото: who.maps

В то время, как в Украине четырех людей проверяют на коронавирус, еще две страны Европы, Португалия и Андорра, подтвердили обнаружение первых случаев коронавируса на своей территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на западные СМИ.

В Португалии заразились два человека, подтвердили в министерстве здравоохранения страны.

Первый случай выявлен у 60-летнего мужчины, который недавно ездил в Северную Италию в отпуск. Второй - у 33-летнего мужчины, который вернулся из Испании.

Оба доставлены в больницу в Порту, сообщает Renascensa, их состояние стабильное.

В Андорре заболел 20-летний мужчина, который недавно вернулся из Милана. У него легкие симптомы, сообщает англоязычная служба DW.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией.

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