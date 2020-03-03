Кількість заражених коронавірусом наближається до 91 тисячі. Дані на 3 березня

За добу кількість заражених на коронавірус збільшилася майже на дві тисячі осіб до 90 899. Про це свідчать дані South China Morning Post.

Так, згідно з даними, кількість інфікованих коронавірусом по всьому світу становить 90 899 осіб, а загиблих - 3 116 (68 осіб за останню добу).

У Південній Кореї, яка знаходиться на другому місці по захворюваності на коронавірус, кількість заражених досягла 4 812 чоловік, а загиблих - до 28 (двоє загиблих за останню добу).

В Італії заразилися всього 2 036 осіб (342 за останню добу), загинули 52 (за добу 18).

Карта розповсюдження коронавірусу. Дані: South China Morning Post

В епіцентрі епідемії коронавірусу - Китаї, кількість інфікованих збільшується повільніше і становить 80 151 чоловік (125 за останню добу), загинули 2 943 людини (за добу 31 загиблий).

Також кількість людей, які вилікувалися від коронавірусу збільшилася до 48 тисяч осіб (за добу 3 105 з них).

Лічильник коронавврусу. Інфографіка: South China Morning Post

Зазначимо, що перший випадок коронавірусу вчора зареєстрували в Латвії, також в Португалії та Андоррі підтвердили перші випадки коронавірусу.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано, але з підозрою на інфекцію госпіталізовано четверо людей.

Тим часом Центр громадського здоров'я опублікував тимчасові рекомендації для підприємств і роботодавців з реагування на COVID-19:

Працівники з симптомами гострих респіраторних захворювань повинні повідомити свого керівника і залишатися дома.

Якщо на роботу вийшла людина з гострим респіраторним захворюванням, її слід відокремити від інших працівників і негайно направити додому.

Слід регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чистки.

Робітники повинні обробляти руки дезінфікуючими спиртовмісними засобами або мити руки з милом не менше 20 секунд.

Прі плануванні відряджень слід дотримуватися рекомендацій

Для профілактики захворювання всім людям слід дотримуватися стандартних рекомендацій:

часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусткою, уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;

якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, швидше зверніться до лікаря і повідомте йому попередню історію подорожей,

не вживайте в їжу сирих або недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження;

МЗС також рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок в провінцію Хубей і місто Ухань, а також відкласти свої подорожі в інші міста КНР.

Тим часом за повідомленням МЗС України станом на 28 лютого інформація про наявність українців серед інфікованих коронавірусів на території КНР в Посольство не надходила. Всього відомо про 39 громадян України, які залишаються в провінції Хубей.

Нагадаємо, в Італії у громадянки України, яка прибула з міста Кремона, був діагностований COVID-19. Зараз вона знаходиться в лікарні Cotugno (Неаполь), а її життю, за даними лікарів, нічого не загрожує. Родичі, з якими контактувала громадянка, поміщені в карантинний режим. Ситуація знаходиться на особливому контролі Генерального консульства України в Неаполі і Посольства України в Італії.

27 лютого почався процес висадки пасажирів з круїзного лайнері Diamond Princess, де знаходилося 25 громадян України-членів екіпажу лайнера. Після висадки на берег всі пройдуть двотижневий карантин, після чого, за умови отримання повторних негативних результатів відповідних тестів, вони отримають можливість виїзду за межі Японії. Всього були інфіковані вірусом COVID-19 чотири українця, три з яких продовжують перебувати в лікарнях Токіо, а одну пацієнтку виписали 27 лютого.

28 лютого по всій Україні в певних медичних установах розпочалися навчання на випадок фіксації коронавірусу. Уже відбулися навчання в Києві в Олександрівській лікарні і в Луцьку. У них взяли участь медики, рятувальники, представники поліції і органів місцевої влади.

В Україні близько 12 000 ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів і 5000 інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях і інфекційних боксах. Зараз в містах облаштовують місця і бокси на випадок прийому хворих.