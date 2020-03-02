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02 марта 2020, понедельник, 21:15 465
Мир 2020-03-02T21:16:34+02:00
Українські Новини
В Латвии зафиксировали первый случай коронавируса

В Латвии зафиксировали первый случай коронавируса

Валерия Драгомирова
Италия, Латвия, Коронавирус, Коронавирус в Латвии
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В понедельник, 2 марта в Латвии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, которым заразились 89 тысяч человек по всему миру. Об этом сообщает портал Delfi.

Сообщается, что женщина заразилась во время пребывания в Италии. В Латвию она вместе с семьей прилетела из Мюнхена, а в Мюнхен прибыла из Милана.

В самолете находилось 145 пассажиров, 24 из них летели в радиусе двух рядов от инфицированного человека. Восемь из них являются жителями Латвии. Все другие пассажиры не рассматриваются как лица, находившиеся в контакте с больными.

У латвийских властей есть список пассажиров самолета, и с теми, кто летел в непосредственной близости от инфицированной женщины (согласно международным рекомендациям — два ряда мест по обе стороны) уже ведется работа.

Семья с аэропорта до дома добиралась на личном автомобиле и по возвращении домой члены семьи ни с кем не контактировали. Остальные члены семьи находятся на карантине дома.

Вместе с больной женщиной госпитализирован ребенок, у которого коронавирус пока не диагностирован. Ребенок находится в отдельном боксе под наблюдением врачей.


Как сообщали Українські Новини, в Европе повысили до "высокого" уровень риска заболевания коронавирусом. 

Ранее в Чехии зафиксировали первые случаи коронавируса.

Также первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии.

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