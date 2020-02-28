подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
28 февраля 2020, пятница, 14:31 109
Общество 2020-02-28T14:31:26+02:00
Українські Новини
Состояние заболевшей коронавирусом украинки в Италии не критическое

Состояние заболевшей коронавирусом украинки в Италии не критическое

Ольга Фандорина
Италия, Коронавирус, Коронавирус в Китае, коронавирус в Италии
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявляет, что состояние здоровья гражданки Украины, которая заболела коронавирусом и находится в больнице в Италии, не критическое.

Об этом он сказал в блиц-интервью Українським Новинам.

"Состояние не критическое, ситуация под полным контролем врачей", - сообщил посол.

По его словам, из-за ограничений по распространению персональных данных, больница, где находится украинка, ежедневно предоставляет только общую информацию о ее здоровье.

Как сообщали Українськi Новини, 26-летняя украинка в Италии заболела коронавирусом.

Ее родственники, с которыми она контактировала, помещены на карантин.

Тем временем, болезнь вплотную подобралась с украинским границам: первый случай заболевания зафиксировали в Беларуси.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, коронавирус доберется и до Украины.

Тем временем, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что новый тип коронавируса нельзя назвать смертельным и рассказала, что делать, чтобы не заразиться.

Пока же  во многих киевских аптеках в продаже отсутствуют медицинские маски, спрос на которые резко вырос на фоне распространения коронавируса в мире

Больше новостей о: Италия Коронавирус Коронавирус в Китае коронавирус в Италии

Украинцы в Италии не просят их эвакуировать из-за коронавируса, — посол
В Киеве выбрали больницы, которые примут людей с подозрением на коронавирус
Новости
Промпроизводство падает весь период работы нынешнего правительства, - Левочкин 15:39
Гаврилюк решил устроиться таксистом, потому что "аккуратно водит и разбирается в политике" 15:31
Президента Монголии поместили на карантин из-за коронавируса 15:21
Прямыми рейсами из Китая в Украину с конца января до начала февраля прилетели 6 китайцев и 4 тыс. украинцев 14:58
Платформа Бойко требует вернуть права русскоязычным 14:35
больше новостей
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи 11:29 Инфографика
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
больше новостей
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос 17:46
20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы 10:09
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Казак Гаврилюк теперь "живет как все" и работает таксистом в Киеве 16:33
больше новостей
Нацполиция засекретила информацию относительно Антоненко, Кузьменко и Дугарь в расследовании убийства Шеремета
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok