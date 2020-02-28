Состояние заболевшей коронавирусом украинки в Италии не критическое

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявляет, что состояние здоровья гражданки Украины, которая заболела коронавирусом и находится в больнице в Италии, не критическое. Об этом он сказал в блиц-интервью Українським Новинам. "Состояние не критическое, ситуация под полным контролем врачей", - сообщил посол. По его словам, из-за ограничений по распространению персональных данных, больница, где находится украинка, ежедневно предоставляет только общую информацию о ее здоровье. Как сообщали Українськi Новини, 26-летняя украинка в Италии заболела коронавирусом. Ее родственники, с которыми она контактировала, помещены на карантин. Тем временем, болезнь вплотную подобралась с украинским границам: первый случай заболевания зафиксировали в Беларуси. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, коронавирус доберется и до Украины. Тем временем, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что новый тип коронавируса нельзя назвать смертельным и рассказала, что делать, чтобы не заразиться. Пока же во многих киевских аптеках в продаже отсутствуют медицинские маски, спрос на которые резко вырос на фоне распространения коронавируса в мире.