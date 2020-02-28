Состояние заболевшей коронавирусом украинки в Италии не критическое

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявляет, что состояние здоровья гражданки Украины, которая заболела коронавирусом и находится в больнице в Италии, не критическое.

Об этом он сказал в блиц-интервью Українським Новинам.

"Состояние не критическое, ситуация под полным контролем врачей", - сообщил посол.

По его словам, из-за ограничений по распространению персональных данных, больница, где находится украинка, ежедневно предоставляет только общую информацию о ее здоровье.

Как сообщали Українськi Новини, 26-летняя украинка в Италии заболела коронавирусом.

Ее родственники, с которыми она контактировала, помещены на карантин.

Тем временем, болезнь вплотную подобралась с украинским границам: первый случай заболевания зафиксировали в Беларуси.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, коронавирус доберется и до Украины.

Тем временем, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что новый тип коронавируса нельзя назвать смертельным и рассказала, что делать, чтобы не заразиться.

Пока же во многих киевских аптеках в продаже отсутствуют медицинские маски, спрос на которые резко вырос на фоне распространения коронавируса в мире.