подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
28 февраля 2020, пятница, 10:14 95
Общество 2020-02-28T10:15:07+02:00
Українські Новини
В Италии окончательно подтвердили коронавирус у украинки

В Италии окончательно подтвердили коронавирус у украинки

Надежда Комендантова
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Италии, коронавирус у украинцев
Коронавирус в Италии. карта: Johns Hopkins CSSE
Коронавирус в Италии. карта: Johns Hopkins CSSE

Власти Италии подтвердили диагноз "коронавирус" у украинки, которая сейчас госпитализирована в Неаполе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание la Citta.

Глава Национальной службы гражданской защиты Анджело Боррелли заявил, что повторные анализы, проведенные в Риме, подтвердили положительный тест на новый коронавирус.

26-летняя украинка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние – не критическое.

Женщина приехала в муниципалитет Монтано-Антилия в регионе Кампания из Ломбардии 15 февраля, и через пять дней у нее начались первые симптомы болезни. Она приехала навестить своих родителей, и теперь все ее семью поместили в карантин.

Напомним, коронавирусом заболели 4 украинца, которые были членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, они сейчас находятся в Японии, и одна украинка в Неаполе (Италия).

МИД подтвердил, что украинка заболела коронавирусом в Италии.

Также Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19.

В мире за сутки увеличилось количество инфицированных до 83 389 человек, умерло уже 2 858 человек.

Тем временем количество погибших от коронавируса в Италии возросло до 17 человек.

Больше новостей о: Коронавирус Эпидемия коронавируса коронавирус в Италии коронавирус у украинцев

Число жертв коронавируса выросло до 2 858 человек,...
Пять украинцев за границей заболели коронавирусом,...
В Беларуси зарегистрировали первый случай коронави...
В Украине будут одиночные случаи коронавируса, - Д...
В Беларуси зарегистрировали первый случай коронавируса
Число жертв коронавируса выросло до 2 858 человек, а заразилось уже более 83 тыс
Новости
Турция собирается закрыть для России Босфор 11:18
Порошенко в ГБР. Скриншот видео.
После решения суда о силовом приводе Порошенко сам пришел на допрос в ГБР 11:14
Доллар продолжает падать, а евро резко подскочил в киевских обменниках 11:00 Обновлено
Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиаудары 10:57
Спасатели показали спецвертолет для перевозки больных коронавирусом 10:49
больше новостей
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи 11:29 Инфографика
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Доллар подскочил: официальный курс валют на четверг 05:56
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
больше новостей
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос 17:46
20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы 10:09
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Казак Гаврилюк теперь "живет как все" и работает таксистом в Киеве 16:33
больше новостей
НАТО соберется на срочное заседание из-за авиаударов Сирии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok