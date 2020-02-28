В Италии окончательно подтвердили коронавирус у украинки

Власти Италии подтвердили диагноз "коронавирус" у украинки, которая сейчас госпитализирована в Неаполе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание la Citta.

Глава Национальной службы гражданской защиты Анджело Боррелли заявил, что повторные анализы, проведенные в Риме, подтвердили положительный тест на новый коронавирус.

26-летняя украинка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние – не критическое.

Женщина приехала в муниципалитет Монтано-Антилия в регионе Кампания из Ломбардии 15 февраля, и через пять дней у нее начались первые симптомы болезни. Она приехала навестить своих родителей, и теперь все ее семью поместили в карантин.

Напомним, коронавирусом заболели 4 украинца, которые были членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, они сейчас находятся в Японии, и одна украинка в Неаполе (Италия).

МИД подтвердил, что украинка заболела коронавирусом в Италии.

Также Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19.

В мире за сутки увеличилось количество инфицированных до 83 389 человек, умерло уже 2 858 человек.

Тем временем количество погибших от коронавируса в Италии возросло до 17 человек.